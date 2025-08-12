fechar
Celebridades | Notícia

Taylor Swift revela "The Life of a Showgirl", seu 12º álbum de estúdio

Em colaboração com o podcast do namorado, Travis Kelce, a cantora revelou o título do seu 12º álbum e fãs já especulam diversas teorias; confira!

Por Bianca Tavares Publicado em 12/08/2025 às 7:01
Imagem de Taylor Swift
Imagem de Taylor Swift - Reprodução/Instagram

Taylor Swift anunciou nesta terça-feira, 12, o lançamento de “The Life of a Showgirl”, seu 12º álbum de estúdio.

Depois de muita especulação dos fãs, o anúncio tão esperado foi feito no site oficial da cantora logo após o fim de uma contagem regressiva, às 0h12.

Novo álbum e teorias

Ainda na segunda-feira (11), a equipe oficial de marketing da cantora "Taylornation" animou a fã base da cantora com a postagem de 12 fotos na temática laranja e uma legenda misteriosa: "Pensando em quando ela falou 'Vejo vocês na próxima era'".

Exatos 12 minutos depois, o podcast New Heights, de Jason Kelce e Travis Kelce, anunciou que o novo episódio, que irá ao ar nesta quarta (13), teria uma convidada muito especial. E advinhe a cor do fundo da capa do vídeo? Isso mesmo, laranja!

A presença da cantora no podcast foi confirmada com trechos postados pela página da produção do podcast, com a revelação tão aguardada do 12° álbum de estúdio. Essa é a primeira entrevista que Taylor concede em anos.

Embora a data oficial de estreia ainda não tenha sido divulgada, o site da artista confirmou que as edições em vinil chegarão às lojas até 13 de outubro. A revelação alimenta especulações que já circulavam entre os fãs, que aguardavam um novo trabalho desde o lançamento de “The Tortured Poets Department” em 2024.

“The Life of a Showgirl” será o primeiro disco de Taylor desde que ela readquiriu o controle sobre todo o seu catálogo. Em maio, a cantora confirmou ter comprado de volta as gravações originais lançadas pela Big Machine Records, então sob posse da Shamrock Capital.

O novo projeto chega na sequência da turnê bilionária que percorreu cinco continentes e se tornou a mais lucrativa da história, arrecadando mais de US$ 2,2 bilhões em dois anos. No Brasil, Taylor se apresentou seis vezes em 2024, entre Rio de Janeiro e São Paulo.

