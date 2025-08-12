fechar
Celebridades | Notícia

Valesca Popozuda é anunciada no "MasterChef Celebridades"

Veja quais são os onze participantes da nova edição do Masterchef Celebridades que possui previsão de estreia para o mês de novembro de 2025.

Por Bianca Tavares Publicado em 12/08/2025 às 8:35
Imagem de Valesca Popozuda
Imagem de Valesca Popozuda - Reprodução/Instagram

A Band confirmou nesta segunda-feira, 11, que Valesca Popozuda é uma das 12 participantes da primeira edição do “MasterChef Celebridades”, que estreia em novembro.

A funkeira vai mostrar suas habilidades culinárias ao lado de outros nomes conhecidos, incluindo Gilmelândia, Hugo Alves e Tiago Piquilo (da dupla Hugo & Tiago) e Dodô, vocalista do Pixote.

O elenco ainda traz a jornalista Rachel Sheherazade, a apresentadora Márcia Goldschmidt, a atriz Julianne Trevisol, o influenciador John Drops, o ator Luciano Szafir, a atleta Maurren Maggi e o ator Leonardo Miggiorin.

Nos stories, Valesca disse estar feliz e ansiosa para a competição, mas que não pode revelar detalhes do programa.

