Valesca Popozuda é anunciada no "MasterChef Celebridades"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Veja quais são os onze participantes da nova edição do Masterchef Celebridades que possui previsão de estreia para o mês de novembro de 2025.

Clique aqui e escute a matéria

A Band confirmou nesta segunda-feira, 11, que Valesca Popozuda é uma das 12 participantes da primeira edição do “MasterChef Celebridades”, que estreia em novembro.

A funkeira vai mostrar suas habilidades culinárias ao lado de outros nomes conhecidos, incluindo Gilmelândia, Hugo Alves e Tiago Piquilo (da dupla Hugo & Tiago) e Dodô, vocalista do Pixote.

O elenco ainda traz a jornalista Rachel Sheherazade, a apresentadora Márcia Goldschmidt, a atriz Julianne Trevisol, o influenciador John Drops, o ator Luciano Szafir, a atleta Maurren Maggi e o ator Leonardo Miggiorin.

Nos stories, Valesca disse estar feliz e ansiosa para a competição, mas que não pode revelar detalhes do programa.

Conhecida por não recusar uma boa confraternização com fãs, ela também voltou a comentar sobre o “Popochurras”, um churrasco pós-show que ela criou após ser chamada para afters por seguidores. A próxima edição já tem previsão para outubro.

Enquanto isso, a 12ª temporada do “MasterChef” amadores está na reta final.