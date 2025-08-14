fechar
Hytalo Santos se pronuncia pela primeira vez e revolta a web

O influenciador digital acabou se pronunciando pela primeira vez após denúncias de adultização e exploração de menores. Veja detalhes

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 14/08/2025 às 8:59
Hítalo José Santos Silva, mais conhecido como Hytalo Santos, de 28 anos, é natural de Cajazeiras
- INSTAGRAM/REPRODUÇÃO

Hytalo Santos, conhecido como influenciador digital, acabou se manifestando pela primeira vez desde que passou a ser investigado por suposta adultização de menores em vídeos publicados nas redes sociais.

Através de uma nota enviada à CNN, na manhã desta quinta-feira (14), ele afirmou que "sempre agiu dentro da lei" e negou até mesmo qualquer tipo de exploração de crianças ou adolescentes.

Caso de Hytalo Santos

O caso do influenciador se tornou mais visível após o youtuber Felca compartilhar um vídeo com denúncias sobre festas e conteúdos envolvendo adolescentes.

O material acabou viralizando, gerando repercussão nacional e levando o Ministério Público da Paraíba a pedir medidas judiciais.

Segundo a CNN Brasil, a Justiça determinou a suspensão de todos os perfis de Hytalo nas redes sociais, proibiu qualquer contato dele com menos citados nas investigações e ainda ordenou a desmonetização dos conteúdos.

Após alguns dias, autorizou mandados de busca e apreensão na casa do influenciador, resultando na retirada de celulares, computadores, câmeras e outros dispositivos para análise pericial.

Pronunciamento de Hytalo Santos

Em nota, Hytalo afirma que todo o conteúdo com menores foi gravado com autorização legal e acompanhamento dos responsáveis, e que está à disposição das autoridades para esclarecimentos.

Nota completa enviada pela defesa do influenciador:

"Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso
inabalável com a proteção de crianças e adolescentes.

Esclareço que jamais me ocultei ou obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção.

Reafirmo minha integridade e indignação diante de falsas acusações. Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida.

Todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo."

Nas redes sociais, o caso segue gerando revolta entre os internautas.

