Hytalo Santos se pronuncia pela primeira vez e revolta a web
O influenciador digital acabou se pronunciando pela primeira vez após denúncias de adultização e exploração de menores. Veja detalhes
Clique aqui e escute a matéria
Hytalo Santos, conhecido como influenciador digital, acabou se manifestando pela primeira vez desde que passou a ser investigado por suposta adultização de menores em vídeos publicados nas redes sociais.
Através de uma nota enviada à CNN, na manhã desta quinta-feira (14), ele afirmou que "sempre agiu dentro da lei" e negou até mesmo qualquer tipo de exploração de crianças ou adolescentes.
Caso de Hytalo Santos
O caso do influenciador se tornou mais visível após o youtuber Felca compartilhar um vídeo com denúncias sobre festas e conteúdos envolvendo adolescentes.
O material acabou viralizando, gerando repercussão nacional e levando o Ministério Público da Paraíba a pedir medidas judiciais.
Segundo a CNN Brasil, a Justiça determinou a suspensão de todos os perfis de Hytalo nas redes sociais, proibiu qualquer contato dele com menos citados nas investigações e ainda ordenou a desmonetização dos conteúdos.
Após alguns dias, autorizou mandados de busca e apreensão na casa do influenciador, resultando na retirada de celulares, computadores, câmeras e outros dispositivos para análise pericial.
Pronunciamento de Hytalo Santos
Em nota, Hytalo afirma que todo o conteúdo com menores foi gravado com autorização legal e acompanhamento dos responsáveis, e que está à disposição das autoridades para esclarecimentos.
Nota completa enviada pela defesa do influenciador:
"Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso
inabalável com a proteção de crianças e adolescentes.
Esclareço que jamais me ocultei ou obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção.
Reafirmo minha integridade e indignação diante de falsas acusações. Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida.
Todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo."
Nas redes sociais, o caso segue gerando revolta entre os internautas.