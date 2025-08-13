Justiça da Paraíba autoriza busca e apreensão na casa de Hytalo Santos
Medida faz parte de investigação sobre a suposta exploração de imagens de crianças e adolescentes na internet. Caso repercutiu após vídeo de Felca
Clique aqui e escute a matéria
A Justiça da Paraíba autorizou, nesta quarta-feira (13), a realização de busca e apreensão na casa do influenciador Hytalo Santos.
O pedido do Ministério Público da Paraíba foi atendido e o juiz Adhailton Lacet Correia Porto, da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de João Pessoa determinou a busca e apreensão de equipamentos de gravação no endereço de Hytalo Santos.
A medida faz parte de uma investigação sobre a suposta exploração de imagens de crianças e adolescentes nas redes sociais.
Ainda não há informações sobre o cumprimento da decisão judicial. Um segundo inquérito sobre o caso será concluído na próxima semana.
O Ministério Público confirmou que, em 30 de maio de 2025, Hytalo Santos foi ouvido em Bayeux como parte da investigação.
Um ex-funcionário de um condomínio onde o influenciador morou, na Grande João Pessoa, contou à rádio CBN uma série de problemas, incluindo conflitos com outros moradores e com a administração.
Nessa terça-feira (12), as contas de Hytalo Santos nas redes sociais foram bloqueadas pela Justiça. Ele também foi proibido de manter contato com os adolescentes citados nas investigações.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A defesa de Hytalo Santos disse que vai se pronunciar nos autos dos processos.
Vídeo de Felca
O nome de Hytalo Santos repercutiu redes sociais recentemente após o YouTuber Felca mencioná-lo no vídeo intitulado "adultização", que acusa alguns influenciadores de supostamente explorar a imagem de menores de idade.
No vídeo de 50 minutos, Felca mostra exemplos de conteúdos publicados por Hytalo Santos que, segundo ele, sexualizam crianças e adolescentes, expondo-os a danças sensuais.