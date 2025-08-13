Justiça da Paraíba autoriza busca e apreensão na casa de Hytalo Santos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Medida faz parte de investigação sobre a suposta exploração de imagens de crianças e adolescentes na internet. Caso repercutiu após vídeo de Felca

A Justiça da Paraíba autorizou, nesta quarta-feira (13), a realização de busca e apreensão na casa do influenciador Hytalo Santos.

O pedido do Ministério Público da Paraíba foi atendido e o juiz Adhailton Lacet Correia Porto, da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de João Pessoa determinou a busca e apreensão de equipamentos de gravação no endereço de Hytalo Santos.

A medida faz parte de uma investigação sobre a suposta exploração de imagens de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Ainda não há informações sobre o cumprimento da decisão judicial. Um segundo inquérito sobre o caso será concluído na próxima semana.

O Ministério Público confirmou que, em 30 de maio de 2025, Hytalo Santos foi ouvido em Bayeux como parte da investigação.

Um ex-funcionário de um condomínio onde o influenciador morou, na Grande João Pessoa, contou à rádio CBN uma série de problemas, incluindo conflitos com outros moradores e com a administração.

Nessa terça-feira (12), as contas de Hytalo Santos nas redes sociais foram bloqueadas pela Justiça. Ele também foi proibido de manter contato com os adolescentes citados nas investigações.

A defesa de Hytalo Santos disse que vai se pronunciar nos autos dos processos.

Vídeo de Felca

O nome de Hytalo Santos repercutiu redes sociais recentemente após o YouTuber Felca mencioná-lo no vídeo intitulado "adultização", que acusa alguns influenciadores de supostamente explorar a imagem de menores de idade.

No vídeo de 50 minutos, Felca mostra exemplos de conteúdos publicados por Hytalo Santos que, segundo ele, sexualizam crianças e adolescentes, expondo-os a danças sensuais.

