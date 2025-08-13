fechar
Lucas Lima apresentará programa da Globo; saiba qual é

O artista ficará no comando da programação digital, disponível apenas nas plataformas Gshow e Globoplay. Confira qual é e como vai funcionar!

Por Bianca Tavares Publicado em 13/08/2025 às 9:48
Imagem de Lucas Lima
Imagem de Lucas Lima - Reprodução/Instagram

Lucas Lima, músico brasileiro, foi anunciado nesta terça-feira (12) como novo apresentador digital do reality "Estrela da Casa 2".

O artista vai comandar o programa nas plataformas digitais Gshow e Globoplay, segundo o portal Leo Dias. Ana Clara continua como apresentadora do programa principal.

Para o formato dos streamings, Lucas Lima deverá bater um papo com os participantes que forem sendo eliminados e ainda mostrará um pouco do "por trás das câmeras".

Nas redes sociais, compartilhou a felicidade por receber o convite:

"Fala, gurizada! Estou muito feliz porque finalmente posso anunciar que agora eu também faço parte do Estrela da Casa. O Gshow me convidou para acompanhar os bastidores do programa e bater um papo ao vivo com os participantes que forem eliminados a cada semana. Estou muito animado e já adianto que vêm muitas coisas boas por aí! A galera está cantando demais. Então, quero ver todo mundo ligado. A gente se vê logo mais!"

Quando estreia?

A estreia do "Palco Estrela da Casa" irá acontecer no dia 25 de agosto.

