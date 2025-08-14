Affair de Zé Felipe? Influncer fala sobre boatos de romance
Victória Miranda foi apontada como affair de Zé Felipe após boatos de uma festa; em suas redes sociais, influenciadora fez um desabafo misterioso.
A influenciadora Victória Miranda, ventilada como suposto novo romance de Zé Felipe, decidiu se manifestar após a onda de boatos envolvendo seu nome.
Os comentários surgiram depois que a apresentadora Gaby Cabrini afirmou, no Fofocalizando desta quinta-feira (14), que o cantor teria ficado com Victória em uma festa.
Victória Miranda abre o jogo sobre Zé Felipe
Moradora de Goiânia e criadora de conteúdo sobre moda e estilo de vida, ela não confirmou os rumores, mas comentou a repercussão, como revelou o portal Terra.
"E amigas, sim, eu sei que estou em páginas de fofoca e a minha saúde mental tá em dia, amo vocês", escreveu nos stories.
Segundo a apresentadora do Fofocalizando, o evento que selou o affair entre Zé e Victória aconteceu logo após a celebração dos 11 meses de José Leonardo, filho de Zé com Virginia Fonseca, de quem ele está separado.
Cabrini ainda destacou que Victória já teria tido um envolvimento anterior com Matheus Vargas, irmão do sertanejo.
Com a repercussão, a equipe de Zé Felipe se posicionou em nota ao site Hugo Gloss, negando a informação.