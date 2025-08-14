Affair de Zé Felipe? Influncer fala sobre boatos de romance

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Victória Miranda foi apontada como affair de Zé Felipe após boatos de uma festa; em suas redes sociais, influenciadora fez um desabafo misterioso.

Clique aqui e escute a matéria

A influenciadora Victória Miranda, ventilada como suposto novo romance de Zé Felipe, decidiu se manifestar após a onda de boatos envolvendo seu nome.

Os comentários surgiram depois que a apresentadora Gaby Cabrini afirmou, no Fofocalizando desta quinta-feira (14), que o cantor teria ficado com Victória em uma festa.

Victória Miranda abre o jogo sobre Zé Felipe

Moradora de Goiânia e criadora de conteúdo sobre moda e estilo de vida, ela não confirmou os rumores, mas comentou a repercussão, como revelou o portal Terra.

"E amigas, sim, eu sei que estou em páginas de fofoca e a minha saúde mental tá em dia, amo vocês", escreveu nos stories.

Segundo a apresentadora do Fofocalizando, o evento que selou o affair entre Zé e Victória aconteceu logo após a celebração dos 11 meses de José Leonardo, filho de Zé com Virginia Fonseca, de quem ele está separado.

Cabrini ainda destacou que Victória já teria tido um envolvimento anterior com Matheus Vargas, irmão do sertanejo.

Com a repercussão, a equipe de Zé Felipe se posicionou em nota ao site Hugo Gloss, negando a informação.