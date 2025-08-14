Zé Felipe e Virgínia Fonseca se reencontram em festa do filho e fãs apontam climão; veja o vídeo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ex-casal celebrou os 11 meses de José Leonardo, mas internautas notaram distância entre os dois durante a comemoração; confira o vídeo.

Clique aqui e escute a matéria

Separados desde maio, após cinco anos de casamento, Virgínia Fonseca e Zé Felipe voltaram a aparecer juntos nesta quarta-feira para comemorar o mesversário do filho caçula, José Leonardo.

O evento marcou os 11 meses do bebê, mas, segundo fãs, o clima entre os dois não parecia dos melhores.

Em seu Instagram, Virginia publicou fotos e vídeos da comemoração, declarando seu amor ao pequeno: “O último mesversário… passou voando! Que Deus abençoe sua vida sempre”.

Apesar das imagens em família, perfis de celebridades apontaram sinais de tensão. “Ela não fez collab com ele e ele ficou apenas alguns minutos na festa”, escreveu uma página no Instagram.

Leia Também Antonia Fontenelle diz que denunciou Hytalo Santos antes de Felca e critica falta de apoio

Seguidores reforçaram a percepção, afirmando que o cantor evitou contato visual com a influenciadora.

A festa teve como tema o universo da aviação. José Leonardo usou fantasia de piloto, enquanto as irmãs Maria Alice, 4 anos, e Maria Flor, 2, ganharam uniformes combinando.

A decoração, em tons de azul e branco, trouxe balões, aviões em miniatura e um clima lúdico pensado nos detalhes. Confira o momento do parabéns, que levantou desconfiança dos internautas: