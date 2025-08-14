fechar
Celebridades | Notícia

Zé Felipe e Virgínia Fonseca se reencontram em festa do filho e fãs apontam climão; veja o vídeo

Ex-casal celebrou os 11 meses de José Leonardo, mas internautas notaram distância entre os dois durante a comemoração; confira o vídeo.

Por Bianca Tavares Publicado em 14/08/2025 às 10:27
Imagem de Virginia Fonseca, Zé Felipe e filhos
Imagem de Virginia Fonseca, Zé Felipe e filhos - Reprodução/Instagram @virginia

Separados desde maio, após cinco anos de casamento, Virgínia Fonseca e Zé Felipe voltaram a aparecer juntos nesta quarta-feira para comemorar o mesversário do filho caçula, José Leonardo.

O evento marcou os 11 meses do bebê, mas, segundo fãs, o clima entre os dois não parecia dos melhores.

Em seu Instagram, Virginia publicou fotos e vídeos da comemoração, declarando seu amor ao pequeno: “O último mesversário… passou voando! Que Deus abençoe sua vida sempre”.

Apesar das imagens em família, perfis de celebridades apontaram sinais de tensão. “Ela não fez collab com ele e ele ficou apenas alguns minutos na festa”, escreveu uma página no Instagram.

Seguidores reforçaram a percepção, afirmando que o cantor evitou contato visual com a influenciadora.

A festa teve como tema o universo da aviação. José Leonardo usou fantasia de piloto, enquanto as irmãs Maria Alice, 4 anos, e Maria Flor, 2, ganharam uniformes combinando.

A decoração, em tons de azul e branco, trouxe balões, aviões em miniatura e um clima lúdico pensado nos detalhes. Confira o momento do parabéns, que levantou desconfiança dos internautas:

@turmavfonseca #virginia #mariaflor #mariaalice #zefelipe #joseleonardo ? som original - Turma Fonseca

