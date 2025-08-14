Antonia Fontenelle diz que denunciou Hytalo Santos antes de Felca e critica falta de apoio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apresentadora afirma que já havia alertado sobre o conteúdo do influenciador em 2024 e que chegou a ser processada e condenada por isso.

Clique aqui e escute a matéria

A repercussão da denúncia feita pelo youtuber Felca contra o influenciador Hytalo Santos reacendeu um alerta que Antonia Fontenelle garante ter feito muito antes.

Em suas redes sociais, a apresentadora afirmou que já criticava o conteúdo de Hytalo desde 2024, quando publicou um vídeo acusando-o de erotizar crianças em seus materiais.

O caso ganhou visibilidade recentemente após Felca expor o influenciador, levando o Ministério Público da Paraíba a investigar possíveis casos de exploração infantil. Antonia declarou que a atitude de Felca foi semelhante à sua, embora com um tom diferente. “Venho falando sobre isso há mais de um ano. A diferença é que o meu tom não é o tom do Felca”, disse.

Para reforçar seu posicionamento, ela publicou no Instagram um trecho do vídeo de 2024, onde afirmava ter recebido gravações “bizarras” de Hytalo, que na época possuía 16 milhões de seguidores e gravava com crianças e adolescentes, oferecendo prêmios e presentes. Na gravação, Antonia também responsabilizou os pais dos menores que participavam dos conteúdos, dizendo que eles “vendem seus filhos”.

A apresentadora revelou que a primeira denúncia não ficou sem consequências. Segundo ela, o vídeo resultou em um processo e condenação judicial. “Fui processada e julgada à revelia. Descobri pela imprensa”, afirmou, cobrando apoio de autoridades e celebridades que se posicionam contra a exploração infantil.

No desabafo, Antonia ainda relatou viver o que chama de “assédio processual” desde 2019 e admitiu estar cansada, mas determinada a continuar se posicionando. “Não vou me calar. Me compadecer da dor dos inocentes é minha missão”, concluiu.