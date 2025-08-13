Carro blindado e seguranças: Felca revela medidas de proteção após vídeo denúncia contra Hytalo Santos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Depois de viralizar com o vídeo sobre "adultização", que já conta com mais de 30 milhões de visualizações, youtuber revelou mudanças na rotina.

No último dia 6 de agosto, o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, publicou um vídeo em formato de denúncia contra a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet.

O vídeo, que acusa um dos principais criadores de conteúdo do Brasil, Hytalo Santos, de colaborar com a exploração de menores, viralizou nas redes e, com apenas seis dias no ar, já acumula mais de 35 milhões de visualizações apenas no YouTube.

Logo após publicar o alerta para a presença de predadores sexuais e os riscos de crianças e adolescente no ambiente digital, Felca revelou no podcast PodDelas, apresentado por Tata Estaniecki, que sentiu a necessidade de andar com carro blindado e reforçar a presença de seguranças, por conta de ameaças que passou a receber.

"[Estou recebendo] muitas [ameaças], de assuntos delicados. Muitas, muitas. Comecei a andar com carro blindado e segurança. Muitas ameaças, sim. A questão das bets, por exemplo, vieram muitas ameaças. A questão da adultização existe uma ameaça de processo. Provavelmente existe e a gente conta com isso, que vai existir alguns processos aí. Mas é o lado da verdade. Se ninguém fala, ninguém vai falar", confirmou no podcast.

Trabalho de formiga

Ainda de acordo com Felca, demorou cerca de um ano para produzir o vídeo completo, que contou ainda com a participação de uma psicóloga e ações judiciais.

“Quando eu tive a ideia de fazer o vídeo, foi há mais de um ano. Esse vídeo demorou muito para fazer, porque a gente teve que procurar psicóloga, a gente teve uma entrevista com a psicóloga falando sobre adultização. É uma psicóloga maravilhosa de São Paulo, especializada em criança”, revelou.

Além da plataforma do YouTube, Felipe também publicou um trecho no seu Instagram, que já conta com mais de 100 milhões de visualizações.

“Eu realmente mergulhei no lamaçal. Foi muito aversivo fazer esse vídeo. É terrível a gente olhar essas cenas. Dá vontade de chorar, de vomitar, é terrível. Mergulhei no lamaçal. O que a gente está fazendo aqui é uma gota no oceano. Mas, sem essa gota, o oceano seria menor. Então, vale a pena fazer”, desabafou.

Vale lembrar que a conta de Hytalo Santos e Kamyllinha, mencionados no vídeo de denúncia, foram retiradas do ar no Instagram, no entanto, ainda não há evidências que isso esteja ligado com a publicação do vídeo.