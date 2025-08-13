Namorado de Sandy abre o coração sobre relacionamento com a cantora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O médico Pedro Andrade acabou falando um pouco sobre a relação discreta e momentos em família com a cantora Sandy. Veja agora mais detalhes!

Pedro Andrade, atual namorado de Sandy, acabou falando um pouco sobre o relacionamento que está vivendo com a cantora.

Questionado sobre a relação discreta que mantém com a artista, o médico declarou:

"A gente está bem, ela é incrível!", afirmou em conversa com o Link Podcast.

Ao ser perguntado se a preferência era manter o namoro de forma mais privada, Pedro confirmou: "Melhor assim! É isso, falar o mínimo possível porque acho que, quando a gente guarda bem, nada de ruim acontece".

Recentemente, Sandy foi fotografada ao lado da sogra, Maria Helena Carone Gomes, que comemorou 53 anos em uma vinícola.

Na imagem, a cantora aparece sorridente, com o rosto parcialmente coberto por um cacho de uvas segurado pela mãe de Pedro.

Relação entre Pedro e Sandy

Segundo o portal Metrópoles, Sandy e Pedro Andrade estão juntos desde julho de 2024, embora a cantora só tenha tornado o romance público em maio deste ano.

Antes, ela foi casada por 15 anos com o músico Lucas Lima, com quem tem um filho, Theo.