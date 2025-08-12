"Morra, Amor", com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, ganha data de estreia no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Morra, Amor, com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, estreia em 20 de novembro no Brasil antes de chegar ao streaming MUBI. Saiba os detalhes

Clique aqui e escute a matéria

O aguardado filme Morra, Amor, estrelado por Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, terá sua estreia nos cinemas brasileiros no dia 20 de novembro, antes de entrar para o catálogo do streaming MUBI.

A MUBI garantiu a distribuição global do longa após vencer uma disputa pelos direitos de exibição. A produção também conta com nomes como Sissy Spacek e LaKeith Stanfield no elenco.

A trama acompanha um casal que vive em uma área rural dos Estados Unidos e enfrenta os desafios da depressão pós-parto da esposa após o nascimento do filho.

Dirigido por Lynne Ramsay, com roteiro assinado por Alice Birch e Enda Walsh, o filme traz ainda no elenco Lakeith Stanfield, Nick Nolte, Gabrielle Rose, Clare Coulter, Tyler Lynn Smith e Saylor McPherson.

Morra, Amor estreia em 20 de novembro nos cinemas do Brasil, prometendo uma narrativa intensa e sensível sobre temas delicados e atuais.