"Morra, Amor", com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, ganha data de estreia no Brasil
Morra, Amor, com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, estreia em 20 de novembro no Brasil antes de chegar ao streaming MUBI. Saiba os detalhes
O aguardado filme Morra, Amor, estrelado por Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, terá sua estreia nos cinemas brasileiros no dia 20 de novembro, antes de entrar para o catálogo do streaming MUBI.
A MUBI garantiu a distribuição global do longa após vencer uma disputa pelos direitos de exibição. A produção também conta com nomes como Sissy Spacek e LaKeith Stanfield no elenco.
A trama acompanha um casal que vive em uma área rural dos Estados Unidos e enfrenta os desafios da depressão pós-parto da esposa após o nascimento do filho.
Dirigido por Lynne Ramsay, com roteiro assinado por Alice Birch e Enda Walsh, o filme traz ainda no elenco Lakeith Stanfield, Nick Nolte, Gabrielle Rose, Clare Coulter, Tyler Lynn Smith e Saylor McPherson.
Morra, Amor estreia em 20 de novembro nos cinemas do Brasil, prometendo uma narrativa intensa e sensível sobre temas delicados e atuais.