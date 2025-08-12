"GOAT", thriller produzido por Jordan Peele, ganha trailer e cartazes inéditos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Produzido pelo vencedor do Oscar Jordan Peele, via Monkeypaw Productions, responsável por "Corra!", "Nós" e "Não! Não Olhe!". Estreia em 2 de outubro

Clique aqui e escute a matéria

A Universal Pictures divulga novo trailer e cartazes inéditos de “GOAT” (HIM), thriller produzido pelo vencedor do Oscar Jordan Peele, via Monkeypaw Productions, produtora responsável por “Corra!”, “Nós”, “A Lenda de Candyman” e “Não! Não Olhe!”, filmes de horror que marcaram a história recente do gênero. O longa tem direção de Justin Tipping.

Com estreia marcada para 2 de outubro nos cinemas brasileiros, a produção é estrelada por Marlon Wayans, de “Air: A História por Trás do Logo”, e Tyriq Withers, de “Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado”.

Cartaz do filme GOAT - Divulgação/Universal Pictures

“GOAT”, termo esportivo que significa The Greatest of All Times (O Melhor de Todos os Tempos), revela uma jornada aterrorizante pelo santuário íntimo da fama, da idolatria e do desejo de alcançar a excelência a qualquer custo.

O thriller acompanha o quarterback em ascensão Cameron Cade (Tyriq Withers). Na véspera do Combine, o mais importante evento anual de avaliação e seleção de atletas para o futebol profissional, Cam é atacado por um fã desequilibrado e sofre um trauma cerebral com potencial de destruir sua promissora carreira.

Justamente quando tudo parece perdido, Cam se apega a um tênue fio de esperança: seu ídolo, Isaiah White (Marlon Wayans), lendário quarterback octacampeão e ícone cultural, se oferece para treiná-lo em seu ginásio isolado, um enorme complexo que divide com sua esposa, a famosa influencer Elsie White (Julia Fox).

Mas, à medida que o treinamento de Cam se intensifica, o carisma de Isaiah começa a se transformar em algo mais sombrio, levando seu protegido a uma espiral de confusão e perplexidade que pode lhe custar muito mais do que ele imaginava.

O elenco também conta com Tim Heidecker e o comediante australiano Jim Jefferies, além do lutador peso-pesado de MMA Maurice Greene e os fenômenos do hip hop Guapdad 4000 e a indicada ao Grammy Tierra Whack, os três em seus papéis de estreia no cinema.

O longa tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas em 2 de outubro também em versões acessíveis.