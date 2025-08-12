5 filmes elogiados para ver na HBO Max

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A HBO Max é um streaming com um catálogo completo e diversificado, para todos os gostos. Confira sugestões de bons filmes aclamados para assistir!

A HBO Max é uma das plataformas de streaming mais populares e completas do mercado, com um catálogo robusto e diversificado, que atende a todos os gostos.

Seu acervo inclui produções originais, além de filmes de grandes estúdios, documentários, reality shows e conteúdo infantil. Dá para encontrar muita coisa interessante por lá.

Se você está meio perdido na hora de escolher um filme legal para assistir na HBO Max, confira essas cinco sugestões elogiadas e muito famosas!

Interestelar

Diante de um futuro em que a Terra está à beira do colapso ecológico, o ex-piloto da NASA Cooper (Matthew McConaughey) é recrutado para uma missão ousada: liderar uma equipe de astronautas em uma jornada através de um buraco de minhoca em busca de um novo lar para a humanidade.

Ele parte, deixando para trás seus filhos, e sua filha Murph (Mackenzie Foy/Jessica Chastain) cresce com a esperança de que um dia possa se reencontrar com o pai.

Enquanto Cooper explora o cosmos, Murph se dedica a uma jornada científica na Terra para decifrar a mensagem misteriosa que pode salvar a humanidade, criando uma conexão profunda entre pai e filha através do tempo e do espaço.

Seven: Os Sete Crimes Capitais

O detetive veterano William Somerset (Morgan Freeman) está a uma semana de se aposentar quando é forçado a trabalhar em parceria com o impetuoso e jovem detetive David Mills (Brad Pitt).

Juntos, eles precisam desvendar uma série de assassinatos brutais cometidos por um serial killer meticuloso que baseia seus crimes nos sete pecados capitais.

A dupla entra em uma corrida contra o tempo para capturar o assassino, mergulhando em um jogo psicológico aterrorizante que irá testar seus limites e mudar suas vidas para sempre.

Cidade de Deus

O filme "Cidade de Deus" acompanha as vidas de dois amigos, Buscapé (Alexandre Rodrigues) e Dadinho (Douglas Silva), desde a infância até a vida adulta.

Buscapé, um jovem sensível e com talento para a fotografia, tenta fugir do mundo do crime e documentar a realidade da favela através de sua câmera.

Em contrapartida, Dadinho (que mais tarde se torna Zé Pequeno, interpretado por Leandro Firmino), escolhe o caminho oposto e se torna um dos mais temidos traficantes da região.

Através do olhar de Buscapé, o filme explora a violência crescente e o ciclo sem fim de poder e destruição na favela.

Batman

Batman (Robert Pattinson) é a única esperança de justiça em uma Gotham City dominada pela corrupção. Aliado apenas a Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e ao tenente James Gordon (Jeffrey Wright), o vigilante solitário investiga uma série de assassinatos sádicos, deixando para trás enigmas desafiadores para a polícia e para o próprio herói.

Ao seguir a trilha de pistas do vilão Charada, Batman descobre uma teia de corrupção que se estende até as raízes de sua própria família, forçando-o a questionar tudo o que ele sabia sobre seu pai.

Para desmascarar o culpado e trazer a justiça de volta a Gotham, o Cavaleiro das Trevas precisará forjar novas alianças e enfrentar os fantasmas de seu passado.

Hereditário

Após a morte da avó reclusa e com distúrbios mentais, a família Graham, liderada por Annie (Toni Collette), tenta lidar com a perda.

No entanto, o luto se transforma em terror quando eventos sobrenaturais perturbadores começam a assombrar a casa. A família descobre segredos sinistros sobre o passado de sua matriarca e percebe que está ligada a uma herança maldita, um destino que não podem escapar.

A trama se aprofunda em uma atmosfera de medo e pânico, explorando como o trauma emocional e os segredos de família podem ser a verdadeira fonte de um mal indescritível.