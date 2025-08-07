5 filmes no Prime Video com reviravoltas surpreendentes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Se você busca filmes com reviravoltas no Prime Video, confira essa lista de sugestões. Prepare a pipoca e aproveite essas ótimas opções no streaming!

Nada melhor do que relaxar assistindo a um filme com reviravoltas surpreendentes, daquelas que te prendem no sofá até os créditos subirem, não é?

No catálogo do streaming Prime Video há diversos bons filmes escondidos. Entre eles, muitas opções legais de suspense e também longas com grandes reviravoltas.

Está sem ideias do que assistir no tempo livre ou no próximo fim de semana? Confira essas sugestões e aproveite!

A Caça (2012)

Lucas (Mads Mikkelsen), que trabalha em uma creche, tenta reconstruir sua vida após um divórcio. Sua rotina muda drasticamente quando Klara (Annika Wedderkopp), uma menina de cinco anos, faz uma acusação falsa contra ele.

Mesmo sem provas, Lucas é rapidamente afastado do trabalho e perseguido pelos moradores de sua cidade, em um enredo que explora a histeria coletiva e a injustiça.

Os Outros (2001)

Durante a Segunda Guerra Mundial, Grace (Nicole Kidman) se muda com seus dois filhos, que não podem ter contato com a luz do sol, para uma mansão isolada na ilha de Jersey. A família vive sob regras rigorosas, como manter a casa sempre na escuridão.

A chegada de novos empregados rompe essas normas e desencadeia uma série de eventos assustadores, revelando segredos perturbadores da casa e de seus habitantes.

Observadores (2021)

Pippa (Sydney Sweeney) e seu namorado Thomas (Justice Smith) se mudam para um novo apartamento e se tornam obcecados pela vida do casal glamoroso que vive no prédio em frente.

O que começa como uma simples curiosidade logo se transforma em obsessão, especialmente quando eles presenciam uma traição. Divididos entre intervir ou apenas continuar observando, a decisão do casal leva a consequências imprevisíveis.

Nós (2019)

Adelaide (Lupita Nyong'o) e Gabe (Winston Duke) levam seus filhos para uma casa de veraneio. O que deveria ser um fim de semana de descanso se transforma em um pesadelo quando um grupo de misteriosos invasores aparece na propriedade.

Aterrorizados, eles descobrem que os agressores são, na verdade, duplos idênticos de sua própria família.

O Segredo dos Seus Olhos (2009)

O oficial de justiça aposentado Benjamin Esposito (Ricardo Darín) decide escrever um livro sobre um caso que o marcou profundamente em 1974: o brutal assassinato de uma jovem.

Ao revisitar as memórias, ele se lembra de sua promessa ao marido da vítima (Pablo Rago) de encontrar o culpado.

Com a ajuda de seu amigo Pablo (Guillermo Francella) e de sua paixão secreta, sua ex-chefe Irene (Soledad Villamil), Benjamin embarca em uma busca que o fará reviver o passado.

