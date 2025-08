6 filmes curtos demais para o vazio que deixam quando acabam

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Já se pegou pensando em um filme por horas, mesmo depois dos créditos subirem?

Essa é uma sensação comum, e muitas vezes, os filmes mais impactantes são aqueles que não precisam de muito tempo para contar uma história.

Nesta matéria, vamos apresentar filmes que são curtos, mas deixam um vazio quando acabam. Veja agora!

Filmes curtos demais para o vazio que deixam

Imagem do filme "O Túmulo dos Vagalumes" - Reprodução/ Netflix

1. Klaus

Sinopse:

Um carteiro egoísta e um fabricante de brinquedos solitário cultivam uma amizade improvável e levam alegria a uma cidade fria e sombria.

Onde assistir: Netflix.

2. Manchester à Beira-Mar

Sinopse:

Lee Chandler é forçado a retornar para sua cidade natal com o objetivo de tomar conta de seu sobrinho adolescente após o pai do rapaz, seu irmão, falecer precocemente.

Este retorno ficará ainda mais complicado quando Lee precisar enfrentar as razões que o fizeram ir embora e deixar sua família para trás, anos antes.

Onde assistir: Netflix.

3. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças

Sinopse:

Joel se surpreende ao saber que seu amor verdadeiro, Clementine, o apagou completamente de sua memória. Ele decide fazer o mesmo, mas muda de ideia.

Preso dentro da própria mente enquanto os especialistas se mantêm ocupados em seu apartamento, Joel precisa avisá-los para parar.

Onde assistir: Prime Video.

4. O Túmulo dos Vagalumes

Sinopse:

Os irmão Setsuko e Seita vivem no Japão em meio a Segunda Guerra Mundial. Após a morte da mãe em um bombardeio e a convocação do pai para a Guerra, eles vão morar com alguns parentes. Insatisfeitos, saem da cidade e acabam em um abrigo na floresta.

Onde assistir: Netflix.

5. Os Trapaceiros

Sinopse:

Um trapaceiro bêbado e uma prostituta drogada precisam superar seu comportamento autodestrutivo e unir forças para juntar 98 dólares, comprar duas passagens de ônibus e finalmente ir embora da cidade que eles tanto detestam.

Onde assistir: YouTube ou Apple TV.

6. Réquiem para um Sonho

Sinopse:

Enquanto o filho lida com sua própria batalha contra as drogas, Sara é convidada para participar de seu programa de TV favorito. Para poder usar o vestido preferido, começa a tomar pílulas para emagrecer e fica viciada.

Onde assistir: Prime Video.