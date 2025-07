5 filmes incríveis para você assistir nos cinemas em agosto!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Agosto está chegando e, com ele, uma seleção de filmes que prometem fazer sucesso nas telonas.

Nesta matéria, vamos apresentar as principais estreias de filmes no cinema em agosto.

Já coloca na sua listinha e não esquece de assistir!

Filmes para você assistir nos cinemas em agosto



Imagem do filme "Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda" - Divulgação

1. A Melhor Mãe do Mundo - 7 de agosto

Sinopse:

A catadora de recicláveis Gal decide fugir dos abusos do marido Leandro após tentar denunciá-lo e ser ignorada pela polícia. Focada em proteger seus filhos, a mulher abandona a casa e para garantir a inocência deles, Gal os faz acreditar que estão vivendo uma grande aventura.

2. Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda - 7 de agosto

Sinopse:

Tess e Anna descobrem que um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar. Elas enfrentarem os inúmeros desafios que surgem quando as duas famílias se unem.

3. A Hora do Mal - 7 de agosto

Sinopse:

Todas as crianças da mesma sala de aula, exceto uma, desaparecem misteriosamente na mesma noite e exatamente no mesmo horário. A comunidade fica se perguntando quem ou o que está por trás do desaparecimento.

4. Os Caras Malvados 2 - 14 de agosto

Sinopse:

Cinco anos após os eventos do primeiro filme, Sr. Lobo e sua trupe infame de foras-da-lei decidiram abandonar o crime e se tornarem bons cidadãos, precisando aprender a lidar com as consequências dessa decisão. É mais difícil do que esperavam, lutando continuamente para ganharem a confiança e a aceitação das pessoas.

Uma nova aventura surge, porém, quando um esquadrão de mulheres bandidas os força a fazer um serviço perigoso. Será preciso, então, dar uma pausa na aposentadoria para realizar o que dizem ser seu último trabalho.

5. Juntos - 14 de agosto

Sinopse:

Após se mudarem para o campo, um encontro sobrenatural começa a transformar o amor de um casal, suas vidas e sua carne.