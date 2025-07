Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No Dia dos Avós, 26 de julho, é tempo de celebrar o elo entre gerações!

Afinal, avós e netos podem compartilhar conexões repletas de carinho, sabedoria e momentos inesquecíveis.

Para homenagear esse amor incondicional, veja uma seleção de 8 filmes que, com suas histórias comoventes, prometem tocar seu coração, mostrando a beleza e a força dessa relação especial.

8 filmes que retratam o amor entre avós e netos e vão te fazer chorar

1. Viva - A Vida é uma Festa (Disney+): Miguel, um jovem mexicano, embarca em uma aventura vibrante no Mundo dos Mortos para desvendar um mistério familiar. Sua jornada destaca a importância da memória e a forte ligação com seus ancestrais, especialmente sua bisavó.

2. Up - Altas Aventuras (Disney+): Carl Fredricksen, um viúvo ranzinza, realiza o sonho de sua vida de viajar para a América do Sul com sua casa flutuante, sem perceber que um jovem escoteiro embarcou junto. Uma jornada emocionante sobre amizade, perdas e a redescoberta da alegria.

3. Encanto (Disney+): A família Madrigal, na Colômbia, vive em uma casa mágica. Mirabel, a única sem dons especiais, precisa salvar a magia e a família, e para isso, ela precisa entender o passado de sua avó, a matriarca Alma, e a origem dos poderes. Uma história vibrante sobre legado e cura familiar.

4. Moana (Disney+): A jovem Moana embarca em uma perigosa missão para salvar seu povo, inspirada e guiada pela sabedoria e incentivo de sua avó, Tala. A conexão entre elas é um pilar de coragem e autoconfiança para a heroína.

5. Pequena Miss Sunshine (Disney+): Uma família disfuncional embarca em uma road trip para levar a pequena Olive a um concurso de beleza infantil. O avô, um personagem peculiar e franco, desempenha um papel fundamental, influenciando a neta com seus ensinamentos pouco convencionais.

6. Minari (Amazon Prime Video): Uma família coreano-americana se muda para o Arkansas para iniciar uma fazenda. A chegada da avó excêntrica e amorosa da Coreia do Sul transforma a vida do jovem David, oferecendo um novo olhar sobre as relações e a adaptação cultural.

7. O Diário da Princesa (Disney+): Mia Thermopolis tem sua vida virada de cabeça para baixo ao descobrir que é a herdeira de um pequeno reino europeu. Sua elegante avó, a Rainha Clarisse, assume a missão de transformá-la em uma verdadeira princesa, e a relação entre elas evolui de forma divertida.

8. Como Ganhar Milhões Antes Que a Vovó Morra (Netflix): Esta comédia com um toque de drama acompanha um neto ambicioso que descobre que sua excêntrica avó esconde uma fortuna. Ele então traça planos para conseguir o dinheiro. Apesar do enredo cômico, o filme explora o verdadeiro significado do tempo que passamos com quem amamos.