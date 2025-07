Da Dona Nenê à Violet Crawley: as avós mais marcantes das séries

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Dia dos Avós chegou! Nesta data especial, relembre as matriarcas inesquecíveis das séries de TV que nos inspiraram e divertiram.

Chegou o dia das Dia dos Avós!

Celebrada em 26 de julho, a data traz à memória figuras que, na ficção, se tornaram quase parte da nossa própria família.

As avós das séries de TV e novelas, sejam elas sábias, divertidas ou excêntricas, têm um poder especial de cativar o público e lembrar os espectadores do valor desse elo familiar.

Relembre as avós que deixaram sua marca na telinha e se tornaram verdadeiros ícones!

5 avós marcantes da televisão

1. Dona Nenê, de "A Grande Família"



Vivida por Marieta Severo, Nenê é uma avó paciente e cheia de afeto, que cuida de sua família com firmeza e amor. Junto ao marido Lineu, é um dos pilares dessa amada série de comédia brasileira.

2. Dona Benta, do "Sítio do Picapau Amarelo"



A avó mais clássica da literatura e TV brasileira! Dona Benta é sábia, carinhosa e promove aventuras educativas ao lado de Narizinho, Pedrinho e da turma do Sítio, misturando fantasia e conhecimento. Na televisão, já foi interpretada por grandes atrizes, como Nicette Bruno e Suey Franco.

3. Evelyn Harper, de "Two and a Half Men"



A avó mais narcisista e debochada da lista, Evelyn, vivida por Holland Taylor, adora criticar os filhos e netos e sempre aparece nos momentos mais constrangedores.

Carinho não é com ela, mas as risadas do público são garantidas.

4. Violet Crawley, de "Downton Abbey"

A Condessa Viúva de Grantham, interpretada por Maggie Smith, é sinônimo de elegância, ironia e inteligência. Uma avó tradicional com língua afiada e valores do século XIX.

5. Dona Lurdes, de "Amor de Mãe"



Uma das personagens de novela mais queridas dos últimos anos, a protagonista interpretada por Regina Casé é símbolo de amor incondicional, coragem e luta pela família. Além de mãe dedicada, também é uma avó afetuosa e presente.