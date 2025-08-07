fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/08/2025 às 8:58
Nesta quinta-feira (07), às 15h25, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Tomb Raider: A Origem.

Ficha Técnica:

Tomb Raider: A Origem
Título Original: Tomb Raider
País de Origem: Ameriana
Ano de Produção: 2018
Diretor: Roar Uthaug
Elenco: Alicia Vikander, Daniel Wu, Dominic West, Walton Goggins
Classe: Aventura, Ação

Sinopse:

Lara Croft, a filha de um aventureiro desaparecido, deve se esforçar além de seus limites quando descobre a ilha onde seu pai, Lord Richard Croft desapareceu.

