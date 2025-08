5 filmes que amamos sofrer assistindo — e que valem cada lágrima

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para quem gosta de uma histórias com muito drama e uma sessão de choro daquelas, alguns filmes podem ser ótimas opções. Há diversas clássicos muito bons que envolvem e provocam nossas emoções de maneira profunda.

Prepara o lencinho e confira algumas das nossas sugestões para se emocionar muito!

5 filmes tristes e bons para assistir

"Sempre ao Seu Lado":

Um clássico baseado em uma história real, esse filme é um atestado de lealdade entre um homem e seu cachorro.

A história é tão comovente que é impossível não se emocionar com a espera diária do cão na estação de trem, um ritual que se mantém mesmo após o inesperado acontecer.

"O Túmulo dos Vagalumes":

Esse filme de animação do Studio Ghibli segue dois irmãos que tentam sobreviver sozinhos durante a Segunda Guerra Mundial.

A história é um retrato muito forte, sensível e comovente da fome, da guerra e da perda, mostrando o lado humano e trágico do conflito.

"Um Amor para Recordar":

Esse filme teen clássico de romance é a fórmula perfeita para quem quer chorar. A história de amor entre a moça certinha e o bad boy parece clichê, mas a reviravolta no final é de partir o coração.

"Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças":

O filme explora a dor de um término de forma muito original e interessante. A história do casal que tenta apagar as memórias um do outro é uma reflexão sobre como as memórias moldam quem somos.

"A Culpa é das Estrelas":

Diagnosticada com câncer, a adolescente Hazel Grace sobrevive graças a uma droga experimental. A contragosto dos pais, ela começa a frequentar um grupo de apoio cristão, onde conhece Augustus, um rapaz que também tem a doença.

Os dois se apaixonam, apesar de terem visões diferentes sobre a vida. Juntos, eles enfrentam os desafios da adolescência e do primeiro amor, lutando para se manterem fortes e otimistas.

O filme é baseado no livro "A Culpa é das Estrelas" de John Green.