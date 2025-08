A joia escondida da Netflix que redefine o que é um filme de guerra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix possui um filme no seu catálogo que proporciona cenas repletas de muita tensão e adrenalina. Veja agora detalhes sobre o título!

"Nada de Novo no Front", disponível na Netflix, acabou se tornando um dos melhores filmes de guerra na plataforma.

A produção alemã nos mergulha na brutal realidade da Primeira Guerra Mundial, seguindo a jornada de Paul Bäumer (interpretado por Felix Kammerer) e seus amigos.

Nesta matéria, vamos apresentar mais detalhes sobre o título que te farão querer assistir. Veja agora!

Nada de Novo no Front

Imagem do filme "Nada de Novo no Front" - Reprodução/ Netflix

Considerado um dos melhores filmes originais da Netflix, essa trama é baseada no romance homônimo de Erich Maria Remarque.

Segundo o "TechTudo", esse drama histórico aborda os horrores a Primeira Guerra Mundial pelo ponto de vista de um jovem soldado alemão e seus amigos, que se alistam voluntariamente no exército influenciados por uma visão idealizada sobre a guerra.

Porém, o entusiasmo logo se desfaz quando o grupo é confrontado por todas as terríveis experiências e angústias vividas dentro das trincheiras.

Avaliação Positiva

Com direção de Edward Berger (Jack), estrelam o projeto Felix Kammerer (Toda Luz Que Não Podemos Ver) e Daniel Brühl (Bastardos Inglórios).

"Nada de Novo no Front" se destacou no Oscar 2023 com nove indicações e nos agregadores IMDb e Rotten Tomatoes possui nota 7.8 e aprovação de 90%, respectivamente.

Sinopse do filme

O adolescente Paul é convocado para atuar na linha de frente da Primeira Guerra Mundial. O jovem começa seu serviço militar de forma idealista e entusiasmada, mas logo é confrontado pela dura realidade do combate.

Data de lançamento: 29 de setembro de 2022 (Alemanha)



Diretor: Edward Berger



Prêmios: Oscar de Melhor Direção de Arte



Indicações: Oscar de Melhor Direção de Arte



Produção: Edward Berger, Malte Grunert, Daniel Marc Dreifuss, Ian Stokell



Adaptação de: Im Westen nichts Neues

Disponível: Netflix.

