7 histórias de amor tão imperfeitas quanto inesquecíveis (e todas no streaming)

Nem todo amor é um conto de fadas, e a beleza, às vezes, está na imperfeição!

Algumas das histórias mais cativantes do cinema são aquelas que desafiam as convenções, mostrando que o romance pode ser complicado, doloroso e, ainda assim, profundamente transformador.

Se você busca filmes que fogem do clichê e tocam a alma com histórias únicas, os streamings têm muito a oferecer.

7 histórias de romance imperfeitas

1. Diário de uma Paixão (2004)

Durante o verão de 1940, o humilde Noah e a rica Allie vivem um romance avassalador que é interrompido pelas diferenças sociais e pela guerra.

Anos depois, um reencontro reacende a paixão, mas eles precisam confrontar as escolhas que fizeram e os caminhos que a vida os levou.

Com Ryan Gosling e Rachel McAdams. Disponível no Max.

2. O Segredo de Brokeback Mountain (2005)

Ennis e Jack, dois jovens vaqueiros, se apaixonam enquanto trabalham em uma montanha isolada. A relação proibida se estende por décadas, mesmo com os dois casados com outras mulheres.

É uma história dolorosa sobre amor, desejo reprimido e as consequências das escolhas em uma sociedade intolerante.

Com Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. Disponível na Netflix.

3. La La Land: Cantando Estações (2016)

Sebastian, um pianista de jazz, e Mia, uma atriz aspirante, se apaixonam em Los Angeles enquanto perseguem seus sonhos.

A busca pelo sucesso profissional, no entanto, coloca o romance à prova, mostrando que nem sempre é possível ter tudo na vida. Um musical agridoce sobre ambição e as escolhas do amor.

Com Ryan Gosling e Emma Stone. Disponível na Amazon Prime Video.

4. Retrato de uma Jovem em Chamas (2019)

Na França do século XVIII, a pintora Marianne é contratada para fazer o retrato de noivado de Héloïse, uma jovem que se recusa a posar.

Disfarçando-se de dama de companhia, Marianne observa Héloïse e, no processo, as duas desenvolvem uma paixão proibida e intensa.

Com Noémie Merlant e Adèle Haenel. Disponível na Amazon Prime Video.

5. Vidas Passadas (2023)

Nora e Hae Sung, amigos de infância, são separados quando a família de Nora emigra da Coreia do Sul.

Décadas depois, eles se reencontram em Nova York e confrontam noções de destino e amor em meio a uma complexa jornada de vida e escolhas. É uma reflexão delicada sobre conexões e o que poderia ter sido.

Com Greta Lee e Teo Yoo. Disponível no Telecine.

6. Lisbela e o Prisioneiro (2003)

Em uma pequena cidade do interior, Lisbela, uma jovem sonhadora, se apaixona por Leléu, um malandro sedutor que está fugindo da polícia.

Com elementos de comédia e romance, a história narra a aventura do casal para viver seu amor em meio a perseguições e planos de casamento.

Com Selton Mello e Débora Falabella. Disponível na Netflix.

7. Nasce Uma Estrela (2018)

O músico Jackson Maine descobre e se apaixona pela talentosa Ally. Enquanto ele a ajuda a alcançar o sucesso, seus próprios demônios e o vício em álcool ameaçam destruir a relação e a carreira de ambos. É uma história de amor e tragédia sobre os altos e baixos do estrelato.

Com Lady Gaga e Bradley Cooper. Disponível no Amazon Prime Video.