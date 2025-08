Filmes e séries imperdíveis para assistir no Prime Video em agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O mês de agosto chegou repleto de novidades no Prime Video, com opções para todos os gostos. Entre estreias aguardadas, continuações de sucessos e produções exclusivas, o catálogo ganha títulos que prometem prender a atenção do público.

Entre os destaques, está o suspense Ameaça no Ar, a animação irreverente Festa da Salsicha: Comilândia com sua segunda temporada, e o retorno de Upload em sua quarta temporada. Os fãs de séries também poderão acompanhar novos capítulos de Betty, A Feia: A História Continua e 007: Estrada Para o Milhão.

Para os amantes de cinema, o streaming apresenta opções variadas, como o drama psicológico A Chamada, o mistério intrigante de O Brutalista e a comédia de ação O Homem-Cão. Já na Loja Prime Video, produções como Extermínio: A Evolução chegam para os fãs de ficção científica.

Confira os lançamentos de agosto no Prime Video:

Ameaça no Ar – 1º de agosto

Built in Birmingham: Brady & the Blues (Temporada 1) – 1º de agosto

Terrifier 3 – 2 de agosto

A Última Missão – 6 de agosto

Confinado – 8 de agosto

Agente Butterfly (Temporada 1) – 8 de agosto

Festa da Salsicha: Comilândia (Temporada 2) – 13 de agosto

A Mulher da Casa Abandonada – 15 de agosto

Betty, A Feia: A História Continua (Temporada 2) – 15 de agosto

O Mapa Que Me Leva Até Você – 20 de agosto

O Brutalista – 22 de agosto

007: Estrada Para o Milhão (Temporada 2) – 22 de agosto

A Chamada – 22 de agosto

Cúpula do Caos – 23 de agosto

Upload (Temporada 4) – 25 de agosto

A Lista Terminal: Dark Wolf (Temporada 1) – 27 de agosto

O Homem-Cão – 27 de agosto

O Macaco – 29 de agosto

Love Me – 31 de agosto

Com tantos lançamentos, agosto é um mês ideal para maratonar no Prime Video.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br