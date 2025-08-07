4 filmes novos que parecem feitos sob medida para quem já viu tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Filmes para renovar a paixão pelo cinema! Misturando gêneros, estas obras lançadas recentemente vão surpreender os amantes da 7ª arte mais exigentes.

Clique aqui e escute a matéria

Um refresco para a hora do entretenimento!

Para o amante de filmes que já assistiu de tudo, encontrar uma produção que realmente surpreenda pode ser um desafio.

Felizmente, o último ano trouxe obras que se recusam a se encaixar em um único gênero, misturando-os de maneiras inesperadas.

Confira quatro títulos lançados recentemente que provam que a criatividade no cinema ainda está longe de esgotar!

4 filmes novos que parecem feitos sob medida para quem já viu tudo

1. O Homem dos Sonhos (Aluguel - Apple TV+)

Nesta comédia de terror com uma pitada de drama, Nicolas Cage vive um professor deprimido que, misteriosamente, começa a aparecer nos sonhos de milhões de pessoas ao redor do mundo.

O que começa como um fenômeno cômico e inofensivo rapidamente se transforma em um pesadelo público, com o filme explorando temas como fama, cancelamento e a fragilidade da identidade na era da internet.

2. Rivais (Max)

A trama de Rivais é um triângulo amoroso intenso, com momentos de grande tensão. Tashi, uma ex-prodígio do tênis, treina seu marido para um torneio, onde ele precisa enfrentar seu antigo amigo e rival, que por acaso também é ex-namorado da moça.

O filme de Luca Guadagnino usa o esporte como pano de fundo para um jogo psicológico tenso, onde o passado e o presente se misturam em quadra e fora dela.

3. Zona de Interesse (Aluguel - Apple TV+)

Esta obra não é um filme convencional, é uma experiência sensorial. A trama mostra a vida cotidiana da família de um comandante de Auschwitz, mas o horror não está na tela. Ele é transmitido pelo som, vindo de fora dos muros da casa.

A direção de Jonathan Glazer subverte o gênero de drama histórico e terror, criando uma obra que é tão bela visualmente quanto é profundamente perturbadora, vencedora dos Oscars de Melhor Filme Internacional e Melhor Som.

4. Eu, Capitão (Aluguel no Apple TV+)

Com uma narrativa que mescla realismo com ares de fábula, este filme italiano conta a jornada de dois adolescentes senegaleses que partem em uma perigosa viagem para a Europa.

A obra foge da representação comum de dramas sobre imigração ao adicionar elementos visuais e oníricos, que transformam a saga de sobrevivência em uma jornada mítica de amadurecimento, vista pela perspectiva de quem a vive.