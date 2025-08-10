Uma das melhores atuações do século está neste filme esquecido — e você precisa ver

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Neste filme original da Netflix, o faroeste ganha tons psicológicos. Descubra a atuação aclamada de Benedict Cumberbatch na obra indicada a 12 Oscars.

Clique aqui e escute a matéria

O cinema nos oferece joias que, mesmo com todo o reconhecimento da crítica, podem acabar sendo menos vistas pelo grande público.

É o caso de "Ataque dos Cães", um filme original da Netflix que resgata o gênero faroeste e o transforma em um intenso drama psicológico.

A obra, que surpreendeu os espectadores em 2021, é um palco para uma das mais impressionantes atuações do século, em uma performance de Benedict Cumberbatch que, para muitos, deveria ter levado o Oscar.

Ataque dos Cães: uma joia escondida no catálogo da Netflix

Em 'Ataque dos Cães', o faroeste ganha tons psicológicos em atuações brilhantes.

A trama, inspirada no livro homônimo de 1967, de Thomas Savage, nos leva a uma fazenda em Montana, nos anos 1920. Lá vivem os irmãos Phil e George Burbank, interpretados por Benedict Cumberbatch e Jesse Plemons, respectivamente.

Phil é um vaqueiro carismático e cruel, que intimida a todos com sua inteligência afiada e sua masculinidade tóxica.

A tensão na fazenda se intensifica quando George se casa com a viúva Rose (a indicada ao Oscar Kirsten Dunst).

Phil, então, inicia uma série de jogos psicológicos para atormentar Rose e o filho sensível dela, Peter (Kodi Smit-McPhee, também indicado ao Oscar).

A performance de Benedict Cumberbatch no papel de Phil Burbank é o ponto central do filme. Ele mergulha na complexidade do personagem, que esconde traumas e segredos por trás de sua fachada hostil.

Sua atuação é uma mistura de magnetismo e repulsa, que captura a essência de um homem aprisionado em sua própria identidade.

Além dele, as atuações de Kirsten Dunst, Jesse e Kodi são igualmente poderosas, cada um trazendo uma camada de dor e vulnerabilidade à história.

Juntos, eles transformam "Ataque dos Cães" em um suspense psicológico que questiona as noções de virilidade, amor e aceitação.

Além da trama rica em camadas e da direção magnética de Jane Campion, vencedora do Oscar pelo filme, a produção filmada na Nova Zelândia também chama a atenção pelos cenários deslumbrantes.