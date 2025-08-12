fechar
Celebridades | Notícia

Leonardo faz revelação polêmica sobre término de Zé Felipe e Virginia Fonseca: "Corta"

Em entrevista ao Leo Dias, o cantor falou demais e revelou o que aconteceu com o ex-casal. Saiba o que ele falou para o jornalista!

Por Bianca Tavares Publicado em 12/08/2025 às 12:00 | Atualizado em 12/08/2025 às 12:02
Imagem de Virginia Fonseca e Leonardo
Imagem de Virginia Fonseca e Leonardo - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Durante participação no programa Brasil Urgente, da Band, o jornalista Leo Dias contou ter recebido uma informação inesperada do cantor Leonardo a respeito do fim do casamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca.

Segundo Leo, a conversa aconteceu nos bastidores de um show em Goiânia, no último sábado (9).

Zé Felipe estava presente quando, em meio à entrevista, Leonardo fez um comentário que acabou gerando desconforto.

Leia Também

O cantor teria revelado algo sobre a separação que levou o filho a pedir que o trecho fosse cortado da gravação.

"Rolou a entrevista, o Zé estava do lado e o Leo falou uma parada na entrevista. O Zé pediu para nós cortarmos a entrevista. Sabe o que é? Não vai ter volta", disse Leo Dias, sem entrar em mais detalhes sobre o conteúdo da confissão.

A declaração aumentou as especulações sobre o término do casal, que recentemente havia publicado mensagens públicas levantando suspeitas de reconciliação.

Leia também

Taylor Swift revela "The Life of a Showgirl", seu 12º álbum de estúdio
Celebridades

Taylor Swift revela "The Life of a Showgirl", seu 12º álbum de estúdio
Valesca Popozuda é anunciada no "MasterChef Celebridades"
Celebridades

Valesca Popozuda é anunciada no "MasterChef Celebridades"

Compartilhe

Tags