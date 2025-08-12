Leonardo faz revelação polêmica sobre término de Zé Felipe e Virginia Fonseca: "Corta"
Em entrevista ao Leo Dias, o cantor falou demais e revelou o que aconteceu com o ex-casal. Saiba o que ele falou para o jornalista!
Durante participação no programa Brasil Urgente, da Band, o jornalista Leo Dias contou ter recebido uma informação inesperada do cantor Leonardo a respeito do fim do casamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca.
Segundo Leo, a conversa aconteceu nos bastidores de um show em Goiânia, no último sábado (9).
Zé Felipe estava presente quando, em meio à entrevista, Leonardo fez um comentário que acabou gerando desconforto.
O cantor teria revelado algo sobre a separação que levou o filho a pedir que o trecho fosse cortado da gravação.
"Rolou a entrevista, o Zé estava do lado e o Leo falou uma parada na entrevista. O Zé pediu para nós cortarmos a entrevista. Sabe o que é? Não vai ter volta", disse Leo Dias, sem entrar em mais detalhes sobre o conteúdo da confissão.
A declaração aumentou as especulações sobre o término do casal, que recentemente havia publicado mensagens públicas levantando suspeitas de reconciliação.