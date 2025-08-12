Casais que se conheceram online são mais insatisfeitos com seus relacionamentos, aponta pesquisa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nova pesquisa, feita com mais de 6 mil pessoas, revela que casais que se conheceram pessoalmente são mais satisfeitos no relacionamento.

Clique aqui e escute a matéria

Será que casais que se conheceram pessoalmente têm mais chances de serem felizes? É isso que sugere um estudo da Universidade Nacional da Austrália (ANU).

A pesquisa envolveu mais de 6 mil pessoas de 50 países e investigou como os casais se conheceram, além do grau de satisfação dentro desses relacionamentos. Entre os participantes que começaram um novo relacionamento após 2010, 21% afirmaram ter conhecido seus parceiros pela internet.

"Os participantes que conheceram seus parceiros online relataram menor satisfação no relacionamento e menor intensidade do amor vivido, incluindo aspectos como intimidade, paixão e comprometimento, quando comparados aos que se conheceram offline", explicou o coautor do estudo, Adam Bode.

Segundo os pesquisadores, isso pode ocorrer porque pessoas que se conhecem pessoalmente costumam ter mais coisas em comum e compartilham uma rotina, fatores que fortalecem a relação.

"Origens sociais e educacionais semelhantes podem influenciar positivamente a qualidade do relacionamento, promovendo maior apoio e aceitação social, experiências de vida compartilhadas e alinhamento de valores e visões de mundo", reforça Bode.

"A internet oferece acesso a um conjunto aparentemente ilimitado de parceiros em potencial. Porém, apesar dessa abundância ajudar na busca pelo par ideal, muitas vezes acaba gerando uma sobrecarga de opções."

Embora a facilidade dos aplicativos de relacionamento seja atraente no início, a chamada "cultura do deslizar" pode confundir os sentimentos, valorizando mais a atração física durante o processo seletivo para o amor.

"Enquanto os primeiros usuários buscavam parceiros para a vida toda, hoje muitos procuram relacionamentos casuais. Essa mudança para conexões mais curtas e menos comprometidas pode contribuir para a diminuição da qualidade dos relacionamentos", observa Bode.

O pesquisador finaliza com um alerta para quem está no universo dos apps de namoro:

"Outra complicação do ambiente online é o risco de ignorar sinais de alerta que seriam mais evidentes nas interações presenciais."

As informações são da Revista Galileu.

VEJA TAMBÉM: Cinco sinais de que alguém sente inveja de você