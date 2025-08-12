Casais que se conheceram online são mais insatisfeitos com seus relacionamentos, aponta pesquisa
Nova pesquisa, feita com mais de 6 mil pessoas, revela que casais que se conheceram pessoalmente são mais satisfeitos no relacionamento.
Será que casais que se conheceram pessoalmente têm mais chances de serem felizes? É isso que sugere um estudo da Universidade Nacional da Austrália (ANU).
A pesquisa envolveu mais de 6 mil pessoas de 50 países e investigou como os casais se conheceram, além do grau de satisfação dentro desses relacionamentos. Entre os participantes que começaram um novo relacionamento após 2010, 21% afirmaram ter conhecido seus parceiros pela internet.
"Os participantes que conheceram seus parceiros online relataram menor satisfação no relacionamento e menor intensidade do amor vivido, incluindo aspectos como intimidade, paixão e comprometimento, quando comparados aos que se conheceram offline", explicou o coautor do estudo, Adam Bode.
Segundo os pesquisadores, isso pode ocorrer porque pessoas que se conhecem pessoalmente costumam ter mais coisas em comum e compartilham uma rotina, fatores que fortalecem a relação.
"Origens sociais e educacionais semelhantes podem influenciar positivamente a qualidade do relacionamento, promovendo maior apoio e aceitação social, experiências de vida compartilhadas e alinhamento de valores e visões de mundo", reforça Bode.
"A internet oferece acesso a um conjunto aparentemente ilimitado de parceiros em potencial. Porém, apesar dessa abundância ajudar na busca pelo par ideal, muitas vezes acaba gerando uma sobrecarga de opções."
Embora a facilidade dos aplicativos de relacionamento seja atraente no início, a chamada "cultura do deslizar" pode confundir os sentimentos, valorizando mais a atração física durante o processo seletivo para o amor.
"Enquanto os primeiros usuários buscavam parceiros para a vida toda, hoje muitos procuram relacionamentos casuais. Essa mudança para conexões mais curtas e menos comprometidas pode contribuir para a diminuição da qualidade dos relacionamentos", observa Bode.
O pesquisador finaliza com um alerta para quem está no universo dos apps de namoro:
"Outra complicação do ambiente online é o risco de ignorar sinais de alerta que seriam mais evidentes nas interações presenciais."
