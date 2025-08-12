fechar
Comportamento | Notícia

Casais que se conheceram online são mais insatisfeitos com seus relacionamentos, aponta pesquisa

Nova pesquisa, feita com mais de 6 mil pessoas, revela que casais que se conheceram pessoalmente são mais satisfeitos no relacionamento.

Por Bianca Tavares Publicado em 12/08/2025 às 11:04
Imagem de uma mulher segurando celular em um aplicativo de relacionamento
Imagem de uma mulher segurando celular em um aplicativo de relacionamento - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Será que casais que se conheceram pessoalmente têm mais chances de serem felizes? É isso que sugere um estudo da Universidade Nacional da Austrália (ANU).

A pesquisa envolveu mais de 6 mil pessoas de 50 países e investigou como os casais se conheceram, além do grau de satisfação dentro desses relacionamentos. Entre os participantes que começaram um novo relacionamento após 2010, 21% afirmaram ter conhecido seus parceiros pela internet.

"Os participantes que conheceram seus parceiros online relataram menor satisfação no relacionamento e menor intensidade do amor vivido, incluindo aspectos como intimidade, paixão e comprometimento, quando comparados aos que se conheceram offline", explicou o coautor do estudo, Adam Bode.

Segundo os pesquisadores, isso pode ocorrer porque pessoas que se conhecem pessoalmente costumam ter mais coisas em comum e compartilham uma rotina, fatores que fortalecem a relação.

Leia Também

"Origens sociais e educacionais semelhantes podem influenciar positivamente a qualidade do relacionamento, promovendo maior apoio e aceitação social, experiências de vida compartilhadas e alinhamento de valores e visões de mundo", reforça Bode.

"A internet oferece acesso a um conjunto aparentemente ilimitado de parceiros em potencial. Porém, apesar dessa abundância ajudar na busca pelo par ideal, muitas vezes acaba gerando uma sobrecarga de opções."

Embora a facilidade dos aplicativos de relacionamento seja atraente no início, a chamada "cultura do deslizar" pode confundir os sentimentos, valorizando mais a atração física durante o processo seletivo para o amor.

"Enquanto os primeiros usuários buscavam parceiros para a vida toda, hoje muitos procuram relacionamentos casuais. Essa mudança para conexões mais curtas e menos comprometidas pode contribuir para a diminuição da qualidade dos relacionamentos", observa Bode.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O pesquisador finaliza com um alerta para quem está no universo dos apps de namoro:

"Outra complicação do ambiente online é o risco de ignorar sinais de alerta que seriam mais evidentes nas interações presenciais."

As informações são da Revista Galileu.

VEJA TAMBÉM: Cinco sinais de que alguém sente inveja de você

Leia também

Organizar notas de dinheiro da maior para a menor revela muito mais que disciplina, diz psicologia
Comportamento

Organizar notas de dinheiro da maior para a menor revela muito mais que disciplina, diz psicologia
Relacionamentos que não funcionam: 7 padrões emocionais que podem sabotar sua vida amorosa
Comportamento & Consciência

Relacionamentos que não funcionam: 7 padrões emocionais que podem sabotar sua vida amorosa

Compartilhe

Tags