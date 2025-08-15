Zé Felipe é flagrado aos beijos com influenciadora 'parecida com Virginia'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O cantor Zé Felipe acabou sendo flagrado em um momento de intimidade com a influenciadora em uma festa em Goiânia. Veja agora mais detalhes!

A fila andou!

Zé Felipe parece estar vivendo um romance com a influenciadora Victória Miranda. Eles foram flagrados aos beijos em uma festa em Goiânia.

É importante lembrar que o cantor está solteiro desde que terminou o seu casamento com Virginia Fonseca.

Zé Felipe é flagrado aos beijos com influenciadora

Segundo o portal Bnews, a apresentadora Gaby Cabrini, do programa Fofocalizando, foi quem revelou o romance.

A profissional contou que o cantor também flertou com a DJ Giselle Dário, mas a situação não avançou e ele decidiu investir na influenciadora.

"Parece com Virginia", disparou Thayse Teixeira. "Ele acabou dando uns beijos na Vitória Miranda. Me disseram que teve beijo e que o Zé Felipe está na pista", reagiu à comunicadora.