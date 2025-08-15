Zé Felipe é flagrado aos beijos com influenciadora 'parecida com Virginia'
O cantor Zé Felipe acabou sendo flagrado em um momento de intimidade com a influenciadora em uma festa em Goiânia. Veja agora mais detalhes!
A fila andou!
Zé Felipe parece estar vivendo um romance com a influenciadora Victória Miranda. Eles foram flagrados aos beijos em uma festa em Goiânia.
É importante lembrar que o cantor está solteiro desde que terminou o seu casamento com Virginia Fonseca.
Zé Felipe é flagrado aos beijos com influenciadora
Segundo o portal Bnews, a apresentadora Gaby Cabrini, do programa Fofocalizando, foi quem revelou o romance.
A profissional contou que o cantor também flertou com a DJ Giselle Dário, mas a situação não avançou e ele decidiu investir na influenciadora.
"Parece com Virginia", disparou Thayse Teixeira. "Ele acabou dando uns beijos na Vitória Miranda. Me disseram que teve beijo e que o Zé Felipe está na pista", reagiu à comunicadora.
