fechar
Celebridades | Notícia

Zé Felipe é flagrado aos beijos com influenciadora 'parecida com Virginia'

O cantor Zé Felipe acabou sendo flagrado em um momento de intimidade com a influenciadora em uma festa em Goiânia. Veja agora mais detalhes!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 15/08/2025 às 6:29
Cantor Zé Felipe
Cantor Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

A fila andou!

Zé Felipe parece estar vivendo um romance com a influenciadora Victória Miranda. Eles foram flagrados aos beijos em uma festa em Goiânia.

É importante lembrar que o cantor está solteiro desde que terminou o seu casamento com Virginia Fonseca.

Zé Felipe é flagrado aos beijos com influenciadora

Segundo o portal Bnews, a apresentadora Gaby Cabrini, do programa Fofocalizando, foi quem revelou o romance.

A profissional contou que o cantor também flertou com a DJ Giselle Dário, mas a situação não avançou e ele decidiu investir na influenciadora.

Leia Também

"Parece com Virginia", disparou Thayse Teixeira. "Ele acabou dando uns beijos na Vitória Miranda. Me disseram que teve beijo e que o Zé Felipe está na pista", reagiu à comunicadora.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Jojo Todynho recusa apresentar novo programa de Leo Dias na Band, diz site
celebridades

Jojo Todynho recusa apresentar novo programa de Leo Dias na Band, diz site
Hytalo Santos se pronuncia pela primeira vez e revolta a web
FAMOSOS

Hytalo Santos se pronuncia pela primeira vez e revolta a web

Compartilhe

Tags