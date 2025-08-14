Bruna Marquezine celebra 30 anos nesta sexta (15) com regras rígidas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A atriz prepara uma festa luxuosa de 30 anos na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, com um pedido especial aos convidados; saiba os detalhes!

A contagem regressiva para o aniversário de 30 anos de Bruna Marquezine está prestes a terminar. A atriz celebra a data na próxima sexta-feira (15/8) em uma festa grandiosa na Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro.

Detalhes do convite, que foi divulgado nas redes sociais pelo perfil Circo da Mídia, revelam o cronograma da noite: a festa começa às 20h e a atração musical, Zeca Pagodinho, sobe ao palco às 21h.

Bruna fez um pedido especial aos convidados: "Não atrase! Sem telemóvel, só diversão", deixando claro que fotos e vídeos não serão permitidos.

Convite de aniversário de Bruna Marquezine - Reprodução/Circo da Mídia

Nos arredores da Ilha Fiscal, a produção trabalha intensamente para montar uma estrutura sofisticada, com equipes de tecnologia, audiovisual e produção artística.

Além disso, a organização da festa está seguindo um rigoroso protocolo. Devido à proximidade com o Aeroporto Santos Dumont, há restrições quanto ao uso de drones, canhões de luz e som em volume alto.

Para proteger a estrutura histórica da ilha, estão proibidos fogos de artifício, papéis picados e qualquer tipo de chama. O regulamento também veta manifestações políticas ou religiosas.

Uma regra em particular chamou a atenção: os convidados não podem tirar a roupa durante a festa, conforme estipulado no termo de responsabilidade assinado pela própria atriz.

Apesar das restrições, a decoração avança a todo vapor. Fornecedores trabalham para finalizar a área externa, que oferece uma vista privilegiada para o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e a Ponte Rio-Niterói, prometendo um cenário deslumbrante para a comemoração.

A festa, que promete ser exclusiva para cerca de 200 convidados, tem um orçamento estimado em torno de R$ 1 milhão. Entre os nomes confirmados estão Sasha e Xuxa Meneghel, Angélica, Luciano Huck, Sergio Malheiros, Sophia Abrahão e João Guilherme.