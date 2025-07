Fernando de Noronha comemora 522 anos e uma festa especial está sendo preparada!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No dia 10 de agosto, o arquipélago de Fernando de Noronha completa 522 anos de história.

O aniversário da ilha será celebrado de diversas formas, com atividades culturais, esporte e shows, além de homenagens, e o tradicional corte de bolo.

Na ocasião também serão festejados os 43 anos do Sistema Golfinho de Comunicação, completados em 6 de agosto.

Para o administrador adjunto, Virgílio Oliveira, é uma imensa honra participar desse momento.

"É uma felicidade e uma honra poder estar à frente da Administração de Fernando Noronha, no meu primeiro 10 de agosto aqui na ilha, comemorando os 522 anos desse lugar maravilhoso, de belezas inigualáveis e de um povo que ama e tem orgulho de viver aqui. Estamos organizando mais de três dias de festa à altura da ilha e da forma que o povo noronhense merece", disse.

Festa especial para Fernando de Noronha

Iniciadas no dia 2 de agosto, as atividades esportivas vão contar com futsal feminino, futevôlei, vôlei de quadra, argolinhas e beach tênis, além da prestigiada corrida Renê Jerônimo.

A programação cultural, sempre valorizando os artistas locais e levando grandes atrações com shows musicais, acontecerá entre os dias 8 e 10 de agosto e traz nomes como Clara Sobral, Vicente Nery, Malu, Filhos de Jorge, Banda Sentimentos, Dayane Santos, Ju Marques, entre outros.

As festividades é uma realização do Governo do Estado, por meio da Administração de Fernando de Noronha, e contam com apoio da Empetur e da Fundarpe, bem como com as polícias Militar, Civil e Bombeiros e Samu.

Paulo Henrique Guerra, superintendente de Turismo, Cultura e Esportes da ilha, destaca a importância das parcerias e reforça o convite a todos.

"Nós da Administração de Fernando de Noronha, em parceria com todas as superintendências, preparamos uma programação muito especial, com atividades esportivas, lúdicas e culturais, além de três dias de grandes shows, que vão acontecer no palco multicultural na Praia do Porto", iniciou.

"Então, faço um convite muito especial para toda família noronhense e turistas para participarem, junto conosco, dessa grande confraternização", concluiu.

Serviço

Programação Esportiva

02/08:

Futsal Feminino e Futvôlei.

03/08:



Competições de Argolinhas;



Corrida Renê Jerônimo.

09/08:

Beach Tênis.

18 e 21/08:

Vôlei de Quadra.

Programação Cultural

08/08:

Clara Sobral



Denise Antunes



Malu



Ju Medeiros

09/08:

Cariciar & Kely Oliveira



Filhos de Jorge



Banda Sentimento



Dayane Santos

10/08: