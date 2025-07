Nash Laila apresenta show "Submersiva" pela primeira vez no Recife, na Casa de Alzira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pela primeira vez no Recife, a atriz-cantora jaboatonense Nash Laila — conhecida por seus trabalhos no teatro e no cinema — leva ao palco sua faceta musical com o show SUBMERSIVA, ao lado do compositor e violonista Arthur Rocha e do saxofonista e flautista Vini Silva. O show será na quinta-feira, 7 de agosto, na Casa de Alzira, novo espaço cultural no Bairro do Recife.

Segundo a artista, nesse mergulho sonoro ela reuniu canções que cruzam rios e afetos. “Do Rio Bixiga, em SamPã, nas margens do Teat(r)o Oficina, passando pelas marés prateadas da capital e do recôncavo baiano, e retornando às margens do Rio Capibaribe”, destaca.

O repertório reúne “canções de amor e mar” de poetas como Roberto Mendes, José Miguel Wisnik e Gilberto Gil, além de nomes da nova cena musical baiana e pernambucana, como Fatel, Arthur Rocha e Ítalo Soeiro, que participa do show.

A relação com o teatro também marca a apresentação. Canções criadas em cena ganham nova dinâmica, como “Rio Bixiga”, de Marília Piraju e Gui Calzavara, feita para a peça “Mutação de Apoteose”, e uma versão pernambucana de Bad Bunny escrita por Adelaide Ivánova, apresentada no experimento cênico “É por isso, Senhores, que estamos aqui”.

Com atmosfera intimista, SUBMERSIVA propõe uma contracenação olho no olho. Nash já explorou essa linguagem em espetáculos como Torquato Vir Ver Ou Vir, A caverna dos olhos acesos, e Respirando São João Gilberto.

A artista

Nash Laila é atriz, cantora, preparadora de elenco e realizadora no teatro e no audiovisual há 20 anos. Atuou em mais de 24 longas e séries, como Deserto Feliz, Tatuagem, Me Chama de Bruna e Irmandade. Desde 2017, destaca-se como preparadora de elenco, com trabalhos como Três Tigres Tristes. É diretora assistente e atriz no novo longa de Letícia Simões. Integra a Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona desde 2011.

O local

A Casa de Alzira estreou em março de 2025 com proposta de ser um espaço múltiplo e diverso. Funciona no MUAFRO, no Bairro do Recife, e ocupa a Sala Inaldete Pinheiro. Criada pela multiartista Flávia Gomes, a Casa conta com 120 m², capacidade para 70 pessoas, palco, cantina, lojinha, espaço de formação e ateliê. Acompanhe a programação em @casadealzira.

Serviço

Show SUBMERSIVA – Nash Laila, Arthur Rocha e Vini Silva



Local: Casa de Alzira (MUAFRO - Rua Mariz e Barros, 328, Sala 31 - Bairro do Recife – Sala Inaldete Pinheiro)

Data: Quinta-feira, 7 de agosto, às 20h (a casa abre às 19h)

Ingressos: R$ 30 no Sympla

Mais informações: @casadealzira