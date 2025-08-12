Quem é Danilo Mesquita? Ator é suposto affair de Bruna Marquezine

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bruna Marquezine é flagrada em clima de romance com Danilo Mesquita, colega de elenco na série Amor da Minha Vida, da Disney. Saiba os detalhes

Bruna Marquezine pode não chegar solteira aos 30 anos, que serão completados na próxima sexta-feira (15).

A atriz estaria vivendo um affair com o ator baiano Danilo Mesquita, parceiro de cena na série Amor da Minha Vida, produção da Disney encerrada na semana passada. Segundo o jornal Extra, a química entre os dois teria ultrapassado a ficção, com troca de carinhos e conversas ao pé do ouvido nos bastidores.

Nas redes sociais, Danilo publicou fotos do último dia de gravação e fez elogios à “grande parceira”. Em uma das imagens, os dois aparecem abraçados. Bruna respondeu com um comentário carinhoso: “É uma alegria trabalhar com você, Dan!”.

Danilo Mesquita e Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Assim como a atriz, Danilo está solteiro. O ator terminou recentemente um relacionamento de quatro anos com Ayomi Domenica, filha do rapper Mano Brown, e ambos apagaram as fotos juntos.

Baiano de Salvador, Danilo Mesquita, 33, é ator, cantor e compositor. Morou no bairro Cabula até os 18 anos, quando se mudou para o Rio de Janeiro para seguir a carreira artística. Torcedor assumido do Bahia, já participou de campanhas do clube e frequenta a Arena Fonte Nova.

Na televisão, estreou em I Love Paraisópolis (2015), na Globo, e passou por produções como Os Dez Mandamentos (2016), Rock Story (2016), Segundo Sol (2018), Éramos Seis (2019) e Além da Ilusão (2022).

Danilo Mesquita - Reprodução/Instagram

Também integrou séries como 3% e Spectros, da Netflix. Atualmente, interpreta um dos interesses amorosos da personagem de Bruna em Amor da Minha Vida, conciliando a atuação com a carreira musical.