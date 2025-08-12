fechar
Quem é Danilo Mesquita? Ator é suposto affair de Bruna Marquezine

Bruna Marquezine é flagrada em clima de romance com Danilo Mesquita, colega de elenco na série Amor da Minha Vida, da Disney. Saiba os detalhes

Por Alice Lins Publicado em 12/08/2025 às 20:05
Bruna Marquezine
Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine pode não chegar solteira aos 30 anos, que serão completados na próxima sexta-feira (15).

A atriz estaria vivendo um affair com o ator baiano Danilo Mesquita, parceiro de cena na série Amor da Minha Vida, produção da Disney encerrada na semana passada. Segundo o jornal Extra, a química entre os dois teria ultrapassado a ficção, com troca de carinhos e conversas ao pé do ouvido nos bastidores.

Nas redes sociais, Danilo publicou fotos do último dia de gravação e fez elogios à “grande parceira”. Em uma das imagens, os dois aparecem abraçados. Bruna respondeu com um comentário carinhoso: “É uma alegria trabalhar com você, Dan!”.

Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita e Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Assim como a atriz, Danilo está solteiro. O ator terminou recentemente um relacionamento de quatro anos com Ayomi Domenica, filha do rapper Mano Brown, e ambos apagaram as fotos juntos.

Baiano de Salvador, Danilo Mesquita, 33, é ator, cantor e compositor. Morou no bairro Cabula até os 18 anos, quando se mudou para o Rio de Janeiro para seguir a carreira artística. Torcedor assumido do Bahia, já participou de campanhas do clube e frequenta a Arena Fonte Nova.

Na televisão, estreou em I Love Paraisópolis (2015), na Globo, e passou por produções como Os Dez Mandamentos (2016), Rock Story (2016), Segundo Sol (2018), Éramos Seis (2019) e Além da Ilusão (2022).

Reprodução/Instagram
Danilo Mesquita - Reprodução/Instagram

Também integrou séries como 3% e Spectros, da Netflix. Atualmente, interpreta um dos interesses amorosos da personagem de Bruna em Amor da Minha Vida, conciliando a atuação com a carreira musical.

