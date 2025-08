Bruna Marquezine experimenta morango do amor luxuoso de R$ 2,1 mil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Atriz recebeu caixa de morangos do amor gourmet do confeiteiro Denilson Lima como presente de aniversário e publicou vídeos experimentando a sobremesa

Bruna Marquezine ganhou de presente uma caixa de morangos do amor que custam R$ 2,1 mil do confeiteiro Denilson Lima.

A atriz publicou um vídeo nas redes sociais experimentando o doce e elogiando o presente. Ela mostrou aos seguidores morangos 'gourmet' com sabores de leite ninho, maracujá e chocolate bega.

“Vocês sabem o que é isso? Se você não sabe o que é, vai achar que é... sei lá, uma joia! Olha que caixa linda. Eu não caí em nenhuma dessas 'trends' recentes, mas essa aqui eu estava 'aguando'”, declarou Bruna.

A atriz logo escolheu o sabor que iria provar: "Que coisa mais linda. O tal do morango do amor me pegou, não tenho pra onde fugir. Nossa, eu vou amar isso aqui. Eu sou apaixonada por maçã do amor. Meu preferido é o de brigadeiro de maracujá!".

Confira o vídeo:

FOFA! Bruna Marquezine experimentando o famoso morango do amor presenteado por Denilson Lima. https://t.co/oiSbFc2hQw pic.twitter.com/mi4zAADpa5 — Marquezine Archive (@brunamarchive) August 3, 2025

Bruna também compartilhou a famosa sobremesa com seus amigos.

LUXO! Bruna Marquezine experimenta o famoso morango do amor de 2 mil reais ao lado dos amigos. Presente especial do confeiteiro Denilson Lima!



“Feita com carinho e exclusividade para a querida Bruna Marquezine” pic.twitter.com/5XCsSjVpdS — Marquezine Archive (@brunamarchive) August 3, 2025

Lucas Rangel, Thássia Naves e outros famosos também receberam morangos do amor de presente de Denilson Lima.