Novo romance? Danilo Mesquita é apontado como affair de Bruna Marquezine
Atores formam um par romântico na série da Disney Plus, "Amor da Minha Vida". Rumores de um possível relacionamento surgiram recentemente. Saiba mais
Clique aqui e escute a matéria
Bruna Marquezine pode estar tendo um affair com Danilo Mesquita, seu par romântico na série “Amor da Minha Vida”, da Disney +.
Os boatos do novo romance surgiram após relatos de bastidores apontarem que a química entre o casal na ficção também teria ido para a vida real. Segundo o jornal Extra, Bruna e Danilo teriam trocado carinhos e conversado de forma mais íntima.
As gravações da segunda temporada da série terminaram na semana passada. Danilo publicou algumas fotos do último dia de filmagens nas redes sociais e elogiou Bruna. "É uma alegria trabalhar com você, Dan!", respondeu ela.
Até o momento, os atores não se pronunciaram sobre o suposto relacionamento.
Na série Amor da Minha Vida, Bruna Marquezine é Bia, uma mulher que não acredita no amor e que coleciona idas e vindas e namoros rápidos. Sérgio Malheiros, Rayssa Bratillieri, Fernanda Paes Leme, Sophia Abrahão, João Guilherme Ávila e Danilo Mesquita estão no elenco.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Bruna Marquezine interpreta Bia em "Amor da Minha Vida". A personagem é uma mulher cética em relação ao amor, que vive relacionamentos passageiros.
O elenco também conta com nomes como Sérgio Malheiros, Rayssa Bratillieri, Fernanda Paes Leme, Sophia Abrahão, João Guilherme Ávila e Danilo Mesquita.