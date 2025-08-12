Ex-BBB Aline Patriarca abre coração sobre namoro com Diego Almeida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aline e Diogo iniciaram um relacionamento no Big Brother Brasil 2025 e deram continuidade no romance fora do reality show. Veja detalhes!

Clique aqui e escute a matéria

Aline Patriarca, conhecida como Ex-BBB 25, acabou abrindo o jogo sobre o seu término com Diogo Almeida.

Em entrevista com o portal iBahia, a influencer contou que está em fase de transição e ainda revelou como se deu o fim da relação com o ator brasileiro.

Aline Patriarca abre coração sobre namoro com Diego Almeida

Segundo o portal Bnews, o romance entre os dois iniciou no BBB 25, se consolidou no pós-programa, mas agora ficou para trás.

Através do Instagram, Aline informou que o término foi feito "em comum acordo" e que ambos seguirão com respeito mútuo, compreendendo que estão em etapas e com objetivos distintos.

"Meu coração está extremamente feliz. Eu acredito que diante de tantas oportunidades que a gente passa na vida buscando, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tudo é experiência, aprendizado, que eu carreguei para mim, que é proporcionar uma qualidade de vida melhor para a minha família", disse.

A ex-policial militar também explicou que está desejando apostar em si mesma e no futuro.

"As portas estão se abrindo [após o BBB 25]. Uma atmosfera completamente diferente. É difícil, é uma responsabilidade muito grande, mas eu estou tirando muito aprendizado e experiência. Estou construindo um legado", declarou.