Ex-BBB Aline Patriarca abre coração sobre namoro com Diego Almeida
Aline e Diogo iniciaram um relacionamento no Big Brother Brasil 2025 e deram continuidade no romance fora do reality show. Veja detalhes!
Aline Patriarca, conhecida como Ex-BBB 25, acabou abrindo o jogo sobre o seu término com Diogo Almeida.
Em entrevista com o portal iBahia, a influencer contou que está em fase de transição e ainda revelou como se deu o fim da relação com o ator brasileiro.
Segundo o portal Bnews, o romance entre os dois iniciou no BBB 25, se consolidou no pós-programa, mas agora ficou para trás.
Através do Instagram, Aline informou que o término foi feito "em comum acordo" e que ambos seguirão com respeito mútuo, compreendendo que estão em etapas e com objetivos distintos.
"Meu coração está extremamente feliz. Eu acredito que diante de tantas oportunidades que a gente passa na vida buscando, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tudo é experiência, aprendizado, que eu carreguei para mim, que é proporcionar uma qualidade de vida melhor para a minha família", disse.
A ex-policial militar também explicou que está desejando apostar em si mesma e no futuro.
"As portas estão se abrindo [após o BBB 25]. Uma atmosfera completamente diferente. É difícil, é uma responsabilidade muito grande, mas eu estou tirando muito aprendizado e experiência. Estou construindo um legado", declarou.