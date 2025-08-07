Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, revela prazo para se tornar mãe de primeira viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, atualmente namora Thiago Pannaforte, e abriu o coração sobre o relacionamento com o empresário, com quem oficializou em setembro do ano passado.

Em entrevista à revista Quem, a médica confessou que o casal possui muitos fatores em comum. “Temos valores muito parecidos. Há pontos de diferença, claro, mas os nossos princípios são muito iguais. Os dois são família”, explicou ela.

Além disto, Amanda Meirelles declarou que possui como objetivo de se tornar mamãe de primeira viagem. “Tenho muita vontade de ter minha família, meu sonho é ser mãe. Mas estou muito feliz assim como estamos, e está tudo muito no início ainda”, declarou a ex-BBB.

Apaixonada, ela entregou que um dos segredos para o relacionamento se manter é a parceria. “A gente entende muito trabalho um do outro, o que é fundamental também. Thiago é um parceiro incrível, ele se divide bastante, entre o Rio, onde mora, e São Paulo”, disse.

