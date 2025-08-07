Com Boninho e referências ao BBB, Netflix divulga novo vídeo para promover Round 6
Clique aqui e escute a matéria
A Netflix divulgou nesta quinta-feira (26) um vídeo bem-humorado para promover a temporada final de Round 6, que estreia nesta sexta (27). A surpresa ficou por conta da participação de Boninho, ex-diretor do Big Brother Brasil, que aparece dando conselhos ao icônico personagem O Líder sobre como deixar os jogos ainda mais marcantes.
No vídeo, Boninho sugere incluir dinâmicas típicas do BBB, como o Jogo da Discórdia, além de trocar a voz d’O Líder pela sua clássica entonação de Big Boss. Em tom de brincadeira, o diretor ainda recria uma de suas broncas famosas aos participantes do reality. “O Líder precisou de uma ajudinha do ESPECIALISTA para os últimos jogos serem inesquecíveis”, escreveu o perfil da Netflix nas redes sociais, junto dos símbolos vermelhos característicos da série.
Criada por Hwang Dong-hyuk, Round 6 mistura elementos de Battle Royale com jogos de sobrevivência, colocando pessoas endividadas em desafios brutais com a promessa de um prêmio milionário. A produção sul-coreana se tornou um fenômeno global e, ao longo das temporadas, conquistou diversos prêmios, incluindo o Emmy.
O novo ano traz de volta nomes como Lee Jung-jae, Wi Ha-jun e Gong Yoo, além de apresentar novos personagens vividos por Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young e outros. A expectativa é alta para o desfecho da trama, que chega ao catálogo da Netflix no dia 27 de junho.