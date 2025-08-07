Após fracasso do BBB 25, Globo convoca Tadeu Schmidt para comandar programa esportivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tadeu Schmidt, apresentador, vai comandar o Central da Copa de Clubes, atração que vai comentar todos os bastidores e novidades da Copa do Mundo de Clubes, com o comentarista Paulo Nunes. A informação é da coluna Play, do jornal O Globo.

A Globo, a mando da FIFA (Federação Internacional de Futebol), foi obrigada a trocar o nome do torneio. Mundial de Clubes ou Supermundial foram descartados para dar lugar à Copa do Mundo de Clubes. Além da Globo, outras emissoras e plataformas de mídia também precisaram embarcar no ajuste, como a Cazé TV.

Toda essa mudança foi criada porque a Fifa percebeu que os torcedores nas redes sociais não se referiam à competição como um Mundial de Clubes, mas como uma espécie de Copa do Mundo, vide a participação de tantos times estrangeiros. Comercialmente falando, virou algo negativo para eles. Por falar no torneiro, Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fluminense, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Inter de Milão, Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester City e Chelsea estão confirmados.

Na TV aberta, a Globo vai transmitir a Copa do Mundo de Clubes. Em seu canal fechado, o SporTV vai ser o responsável por transmitir todas as partidas da competição, que começa dia 14 de junho até 13 de julho.

