Ex-BBB Juninho aposta em fetiche ousado para conteúdo adulto: “Tenho minhas preferências”
Juninho, que ficou conhecido por ter sido participante do BBB 24, compartilhou suas experiências pessoais com as plataformas de conteúdo adulto ao qual produz há quase um ano.
Em entrevista à revista Quem, o motoboy e influenciador digital contou que, para marcar uma colaboração com outras pessoas, decidiu também realizar um fetiche pessoal: um ménage.
“Rolou dentro de um desafio, teve um nervosismo, mas tudo dentro de uma normalidade”, disse Juninho. “Foi uma ousadia, do meu ponto de vista, de estar ali encarando duas mulheres que me amassaram na cena”, brincou o ex-BBB, que apontou não encontrar problemas com as gravações íntimas, ou com algum parceiro em específico.
“Tenho minhas preferências”
“Me vejo gravando com qualquer pessoa que seja. Desde que tenha sintonia com essas pessoas, vou fazer. Só não vou gravar nada que eu não fizesse na minha vida pessoal. Mas tenho minhas preferências sexuais na vida pessoal, mas ela é separada do meu trabalho. Vendo um serviço e quero agradar meus clientes”, ressaltou ele.
