fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Campeã do BBB 25, Renata Saldanha surge de biquíni e mostra corpo de ‘boneca’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/08/2025 às 11:56
Campeã do BBB 25, Renata Saldanha surge de biquíni e mostra corpo de ‘boneca’
Campeã do BBB 25, Renata Saldanha surge de biquíni e mostra corpo de ‘boneca’ - Observatório ds Famosos BBB

Clique aqui e escute a matéria

Renata Saldanha, campeã do BBB 25, está aproveitando ao máximo o São João da Thay, no Maranhão. A global fez um ensaio nos Lençóis Maranhenses, de biquíni azul e mostrando o corpo à la Barbie.

A influencer confessou que, aos poucos, está se adaptando a nova rotina. “Antes eu tinha uma vida de professora, né? De treinadora de ginástica, coordenava uma escola. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar como influenciadora. E fazendo publicidade para marcas que eu era fã e usava”, contou numa entrevista ao Gshow.

LEIA AGORA: Cauã Reymond é flagrado de sunga vermelha na praia e mostra volume

Sem papas na língua, Renata revelou se guarda alguma mágoa de algum ex-colega de confinamento do BBB 25. Durante o confinamento, ela teve altos barracos com Aline Patriarca e Vinícius.

“Não tem porquê ficar alimentando nada. Eu acho que está todo mundo brilhando muito aqui fora, está todo mundo buscando o seu caminho, está trilhando aí sua jornada no trabalho”, explicou.

Renata Saldanha. Foto: AgNews/Leo Franco e Natália Rampinelli
Renata Saldanha. Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli

O post Campeã do BBB 25, Renata Saldanha surge de biquíni e mostra corpo de ‘boneca’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

BBB 25: Renata chora após embate com Guilherme: “Desmereceu minha trajetória”
BBB

BBB 25: Renata chora após embate com Guilherme: “Desmereceu minha trajetória”
BBB 25: Diego opina sobre paredão da semana: “O mais difícil”
BBB

BBB 25: Diego opina sobre paredão da semana: “O mais difícil”

Compartilhe

Tags