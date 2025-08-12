Lucas Guimarães abre o jogo sobre novas paqueras: "Recebo várias mensagens"
Após divórcio com o influenciador Carlinhos Maia, Lucas Guimarães falou pela primeira vez sobre a sua vida amorosa. Veja agora mais detalhes!
Clique aqui e escute a matéria
Após o divórcio com o influenciador Carlinhos Maia, Lucas Guimarães está vivendo a experiência de ser solteiro novamente.
No próprio Instagram, o apresentador comentou sobre as novas paqueras desde o término.
"Eu tô trabalhando tanto que tô com preguiça até de paquerar. Recebo várias mensagens de homem, mulher, menino, menina, menine… mas quando vejo, penso: 'Vou nada. Começar uma conversa agora? Tô com preguiça'", disse.
Guimarães ainda explica que a rotina intensa impede que sobre tempo para investir em novos romances.
"O tempo que eu tenho é pra descansar e amanhã já acordo tendo que trabalhar. Não tenho tempo nem de paquerar", continuou.
De acordo com o Bnews, o apresentador também revelou que vem recebendo inventivos para voltar à vida amorosa, mas garante que não se sente pressionado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp