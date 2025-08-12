fechar
Celebridades | Notícia

Lucas Guimarães abre o jogo sobre novas paqueras: "Recebo várias mensagens"

Após divórcio com o influenciador Carlinhos Maia, Lucas Guimarães falou pela primeira vez sobre a sua vida amorosa. Veja agora mais detalhes!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 12/08/2025 às 10:08
Imagem do apresentador Lucas Guimarães!
Imagem do apresentador Lucas Guimarães! - Reprodução/ Instagram

Após o divórcio com o influenciador Carlinhos Maia, Lucas Guimarães está vivendo a experiência de ser solteiro novamente.

No próprio Instagram, o apresentador comentou sobre as novas paqueras desde o término.

"Eu tô trabalhando tanto que tô com preguiça até de paquerar. Recebo várias mensagens de homem, mulher, menino, menina, menine… mas quando vejo, penso: 'Vou nada. Começar uma conversa agora? Tô com preguiça'", disse.

Guimarães ainda explica que a rotina intensa impede que sobre tempo para investir em novos romances.

"O tempo que eu tenho é pra descansar e amanhã já acordo tendo que trabalhar. Não tenho tempo nem de paquerar", continuou.

De acordo com o Bnews, o apresentador também revelou que vem recebendo inventivos para voltar à vida amorosa, mas garante que não se sente pressionado.

