7 atores que quase desistiram da carreira antes do sucesso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Histórias de superação nas artes! Conheça oito atores e atrizes que quase largaram tudo antes de se tornarem astros do cinema e da televisão.

Clique aqui e escute a matéria

Eles quase desistiram, mas chegaram "lá"!

Por trás de muitas histórias de sucesso nas artes existe, muitas dúvidas e muitos "nãos". Investir em uma carreira na atuação um caminho árduo com dificuldades financeiras e, para alguns, a ideia de desistir.

Antes de alcançarem o estrelato, vários atores de renome chegaram a pensar em largar tudo e seguir uma vida completamente diferente. Confira!

7 atores que quase desistiram da carreira

1. Harrison Ford

Antes de se tornar um dos maiores astros de Hollywood, Harrison Ford estava desiludido com a atuação. Para sustentar sua família, ele trabalhava como carpinteiro profissional. O convite de George Lucas para um teste de elenco de "Star Wars" mudou sua vida para sempre, dando-lhe o icônico papel de Han Solo.

2. Amy Adams

A atriz já havia conquistado alguns papéis menores, mas, aos 30 anos estava frustrada com a falta de sucesso. Foi quando conseguiu o papel em "Junebug" (2005), que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar e impulsionou sua carreira.

3. Gal Gadot

Antes de se tornar a Mulher-Maravilha, a atriz israelense estava tão cansada das audições e da falta de papéis que cogitou ficar em Israel e se dedicar a outra carreira. Foi a sua última audição, para o filme da heroína, que a manteve em Hollywood.

4. Viola Davis

Uma das maiores atrizes de sua geração, Viola Davis sempre falou abertamente sobre as dificuldades enfrentadas no início da carreira, sentindo que o mundo do cinema não tinha espaço para ela e que não seria capaz de se sustentar com uma carreira de atriz.

Convencida pela irmã, a atriz seguiu no ramo, conquistando papéis consagrados em filmes como "Um Limite Entre Nós" e na série "How to Get Away with Murder", que lhe renderam, respectivamente, um Oscar e um Emmy.

5. Wagner Moura

Wagner Moura pensou seriamente em desistir de atuar em filmes após ter uma péssima experiência ao rodar o filme estrangeiro "Sabor da Paixão", com Penélope Cruz e Lázaro Ramos, no Brasil.

Ele mudou de ideia após fazer um teste para "Abril Despedaço", de Walter Salles.

6. Lázaro Ramos

Lázaro começou a carreira como ator de teatro em Salvador, migrando em seguida para a TV e o cinema.

O ator compartilhou algumas vezes sobre ter pensado que não duraria três meses na televisão quando fez sua primeira novela, "Cobras e Lagartos" (2006).

Ele voltou a pensar em desistir por volta de 2012, por não achar que tinha coisas novas a oferecer como ator.

7. Marisa Orth

Famosa pelo papel de Magda na série "Sai de Baixo", Marisa Orth conta que resistiu a ideia de trabalhar com a comédia e ser vista como engraçada.