7 atores que quase desistiram da carreira antes do sucesso
Histórias de superação nas artes! Conheça oito atores e atrizes que quase largaram tudo antes de se tornarem astros do cinema e da televisão.
Eles quase desistiram, mas chegaram "lá"!
Por trás de muitas histórias de sucesso nas artes existe, muitas dúvidas e muitos "nãos". Investir em uma carreira na atuação um caminho árduo com dificuldades financeiras e, para alguns, a ideia de desistir.
Antes de alcançarem o estrelato, vários atores de renome chegaram a pensar em largar tudo e seguir uma vida completamente diferente. Confira!
1. Harrison Ford
Antes de se tornar um dos maiores astros de Hollywood, Harrison Ford estava desiludido com a atuação. Para sustentar sua família, ele trabalhava como carpinteiro profissional. O convite de George Lucas para um teste de elenco de "Star Wars" mudou sua vida para sempre, dando-lhe o icônico papel de Han Solo.
2. Amy Adams
A atriz já havia conquistado alguns papéis menores, mas, aos 30 anos estava frustrada com a falta de sucesso. Foi quando conseguiu o papel em "Junebug" (2005), que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar e impulsionou sua carreira.
3. Gal Gadot
Antes de se tornar a Mulher-Maravilha, a atriz israelense estava tão cansada das audições e da falta de papéis que cogitou ficar em Israel e se dedicar a outra carreira. Foi a sua última audição, para o filme da heroína, que a manteve em Hollywood.
4. Viola Davis
Uma das maiores atrizes de sua geração, Viola Davis sempre falou abertamente sobre as dificuldades enfrentadas no início da carreira, sentindo que o mundo do cinema não tinha espaço para ela e que não seria capaz de se sustentar com uma carreira de atriz.
Convencida pela irmã, a atriz seguiu no ramo, conquistando papéis consagrados em filmes como "Um Limite Entre Nós" e na série "How to Get Away with Murder", que lhe renderam, respectivamente, um Oscar e um Emmy.
5. Wagner Moura
Wagner Moura pensou seriamente em desistir de atuar em filmes após ter uma péssima experiência ao rodar o filme estrangeiro "Sabor da Paixão", com Penélope Cruz e Lázaro Ramos, no Brasil.
Ele mudou de ideia após fazer um teste para "Abril Despedaço", de Walter Salles.
6. Lázaro Ramos
Lázaro começou a carreira como ator de teatro em Salvador, migrando em seguida para a TV e o cinema.
O ator compartilhou algumas vezes sobre ter pensado que não duraria três meses na televisão quando fez sua primeira novela, "Cobras e Lagartos" (2006).
Ele voltou a pensar em desistir por volta de 2012, por não achar que tinha coisas novas a oferecer como ator.
7. Marisa Orth
Famosa pelo papel de Magda na série "Sai de Baixo", Marisa Orth conta que resistiu a ideia de trabalhar com a comédia e ser vista como engraçada.