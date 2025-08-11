9 celebridades que mudaram de profissão e surpreenderam os fãs
De atriz a fazendeira, de estrela do pop a empresário. Descubra nove famosos que deram guinadas radicais em suas carreiras e chocaram a todos.
Clique aqui e escute a matéria
Adeus, holofotes?
O fascínio pelas celebridades fazem muitos fãs esquecerem que, por trás do glamour, há sonhos e ambições que podem ir muito além do que imaginamos.
Alguns artistas com carreiras de sucesso decidiram seguir novos caminhos, abraçando profissões que surpreenderam completamente o público.
De Hollywood a novelas brasileiras, veja famosos que deram guinadas radicais em suas vidas!
9 famosos que mudaram completamente de profissão
1. Ana Paula Arósio
Uma das atrizes mais aclamadas de sua geração, Ana Paula Arósio deixou a televisão em 2011, com uma carreira consolidada. Ela se mudou para o interior de São Paulo e se tornou uma produtora rural, dedicando-se à criação de cavalos. Hoje, vive na zona rural da Inglaterra.
2. Sérgio Reis
Ícone da música sertaneja, Sérgio Reis fez uma transição notável para o mundo da política. O cantor, que tem uma carreira de décadas nos palcos, se tornou deputado federal entre 2025 e 2019, representando o estado de São Paulo.
3. Suzana Alves (Tiazinha)
A ex-modelo e dançarina, famosa nos anos 90 como Tiazinha, deixou a personagem para trás e se reinventou. Suzana Alves ingressou no curso de psicologia e começou a atuar no ramo.
4. Thammy Miranda
Conhecido por sua trajetória como ator e artista, Thammy Miranda decidiu ingressar na política.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O filho da cantora Gretchen foi eleito vereador na cidade de São Paulo, onde se dedica à vida pública. Atualmente, atua na câmara pelo PSD.
5. Grace Kelly
A estrela de Hollywood, vencedora do Oscar em 1954, teve uma das mudanças de carreira mais icônicas da história. Grace Kelly se casou em 1956 com o príncipe Rainier III e se tornou a Princesa de Mônaco, abandonando as telas para se dedicar à realeza.
6. Arnold Schwarzenegger
De fisiculturista a astro de filmes de ação, a carreira de Arnold Schwarzenegger já era cheia de reviravoltas. No entanto, ele surpreendeu a todos ao se tornar governador do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em 2003. Arnold permaneceu no cargo até 2011.
7. Gwyneth Paltrow
Com um Oscar de Melhor Atriz no currículo, Gwyneth Paltrow decidiu direcionar sua energia para o empreendedorismo. Ela fundou a Goop, uma empresa de bem-estar e estilo de vida bem-sucedida (e polêmica) que a transformou em uma figura célebre do segmento.
Após alguns anos atuando apenas esporadicamente, ela será vista em breve no filme "Marty Supreme", ao lado de Timothee Chalamet.
8. Kevin Jonas
Após o sucesso mundial com a banda Jonas Brothers, Kevin Jonas fez uma pausa na música e se dedicou aos negócios. Em 2014, ele se tornou co-CEO da construtora Jonas Werner, provando seu talento também no mundo corporativo.
9. Cameron Diaz
Considerada uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood, Cameron Diaz anunciou sua aposentadoria dos filmes em 2018. Longe dos holofotes, ela se tornou empresária, lançando a Avaline, uma marca de vinhos orgânicos.
Cameron retornou aos filmes este ano com "De Volta à Ação", da Netflix, e será vista em breve em "Shrek 5".