5 séries de investigação que vão te deixar sem fôlego

De clássicos a joias escondidas, prepare-se para maratonar tramas complexas e com reviravoltas que vão te prender do início ao fim.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 18/08/2025 às 23:20 | Atualizado em 18/08/2025 às 23:25
Imagem da série "Mare of Easttown" (HBO Max)
Imagem da série "Mare of Easttown" (HBO Max) - Reprodução/HBO

Se você é fã de um bom mistério, de reviravoltas e de histórias que te mantêm na ponta da cadeira, o mundo das séries de investigação é o seu lugar.

De tramas policiais clássicas a documentários que reabriram casos reais, essas produções provam que a verdade é, muitas vezes, mais estranha do que a ficção.

Prepare a pipoca e o cinto de segurança, porque estas cinco séries vão te levar para o centro de investigações complexas.

5 doramas de romance viciantes para assistir na Netflix

1. True Detective (HBO Max)

Com uma estrutura de antologia, a série apresenta uma investigação diferente a cada temporada, mas o que a torna inesquecível é a atmosfera sombria, os diálogos filosóficos e as atuações impecáveis.

A primeira temporada, com Matthew McConaughey e Woody Harrelson, é um clássico moderno do gênero. A dupla de detetives persegue um serial killer por anos, e a trama se desenrola em diferentes linhas do tempo, misturando crime, religião e a complexidade da mente humana.

2. Mindhunter (Netflix)

Baseada em fatos reais, a série mergulha nos primórdios da ciência forense e da psicologia criminal no FBI. Nos anos 70, dois agentes pioneiros começam a entrevistar serial killers presos para entender como suas mentes funcionam.

O objetivo é usar esse conhecimento para resolver casos em andamento. Com um ritmo mais lento e focado nos diálogos, a série é fascinante por nos dar um vislumbre real do que levou à criação do perfil criminal.

3. The Night Of (HBO Max)

Esta minissérie é uma joia do suspense. Ela segue a história de um jovem paquistanês-americano, Naz, que é acusado de assassinar uma garota depois de uma noite de festa.

A trama não foca em "quem matou", mas sim na investigação e nas complexidades do sistema judicial. À medida que o caso avança, vemos como o processo pode destruir a vida de uma pessoa, mesmo antes de um veredito ser dado. É uma reflexão profunda e angustiante sobre inocência, culpa e o peso da justiça.

4. Sherlock (BBC/Prime Video)

Uma releitura moderna do detetive mais famoso do mundo. A série traz Sherlock Holmes e Dr. Watson para o século 21, onde eles usam tecnologia e dedução para resolver crimes.

Cada episódio é um filme por si só, com tramas inteligentes, reviravoltas geniais e uma química incrível entre os protagonistas, Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. É uma série perfeita para quem ama quebra-cabeças e mistérios bem construídos.

5. Mare of Easttown (HBO Max)

Com uma atuação visceral de Kate Winslet, a minissérie é um drama policial denso e cheio de camadas. A detetive Mare Sheehan, de uma pequena cidade na Pensilvânia, investiga o assassinato de uma adolescente enquanto sua própria vida desmorona.

A série não se preocupa apenas em resolver o crime, mas em explorar as feridas de uma comunidade, as relações complicadas entre as pessoas e os segredos que todos escondem. É um retrato humano e emocionante sobre luto, superação e a busca por redenção.

