5 séries de investigação que vão te deixar sem fôlego
De clássicos a joias escondidas, prepare-se para maratonar tramas complexas e com reviravoltas que vão te prender do início ao fim.
Clique aqui e escute a matéria
Se você é fã de um bom mistério, de reviravoltas e de histórias que te mantêm na ponta da cadeira, o mundo das séries de investigação é o seu lugar.
De tramas policiais clássicas a documentários que reabriram casos reais, essas produções provam que a verdade é, muitas vezes, mais estranha do que a ficção.
Prepare a pipoca e o cinto de segurança, porque estas cinco séries vão te levar para o centro de investigações complexas.
5 doramas de romance viciantes para assistir na Netflix
1. True Detective (HBO Max)
Com uma estrutura de antologia, a série apresenta uma investigação diferente a cada temporada, mas o que a torna inesquecível é a atmosfera sombria, os diálogos filosóficos e as atuações impecáveis.
A primeira temporada, com Matthew McConaughey e Woody Harrelson, é um clássico moderno do gênero. A dupla de detetives persegue um serial killer por anos, e a trama se desenrola em diferentes linhas do tempo, misturando crime, religião e a complexidade da mente humana.
2. Mindhunter (Netflix)
Baseada em fatos reais, a série mergulha nos primórdios da ciência forense e da psicologia criminal no FBI. Nos anos 70, dois agentes pioneiros começam a entrevistar serial killers presos para entender como suas mentes funcionam.
O objetivo é usar esse conhecimento para resolver casos em andamento. Com um ritmo mais lento e focado nos diálogos, a série é fascinante por nos dar um vislumbre real do que levou à criação do perfil criminal.
3. The Night Of (HBO Max)
Esta minissérie é uma joia do suspense. Ela segue a história de um jovem paquistanês-americano, Naz, que é acusado de assassinar uma garota depois de uma noite de festa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A trama não foca em "quem matou", mas sim na investigação e nas complexidades do sistema judicial. À medida que o caso avança, vemos como o processo pode destruir a vida de uma pessoa, mesmo antes de um veredito ser dado. É uma reflexão profunda e angustiante sobre inocência, culpa e o peso da justiça.
4. Sherlock (BBC/Prime Video)
Uma releitura moderna do detetive mais famoso do mundo. A série traz Sherlock Holmes e Dr. Watson para o século 21, onde eles usam tecnologia e dedução para resolver crimes.
Cada episódio é um filme por si só, com tramas inteligentes, reviravoltas geniais e uma química incrível entre os protagonistas, Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. É uma série perfeita para quem ama quebra-cabeças e mistérios bem construídos.
5. Mare of Easttown (HBO Max)
Com uma atuação visceral de Kate Winslet, a minissérie é um drama policial denso e cheio de camadas. A detetive Mare Sheehan, de uma pequena cidade na Pensilvânia, investiga o assassinato de uma adolescente enquanto sua própria vida desmorona.
A série não se preocupa apenas em resolver o crime, mas em explorar as feridas de uma comunidade, as relações complicadas entre as pessoas e os segredos que todos escondem. É um retrato humano e emocionante sobre luto, superação e a busca por redenção.