6 séries que vão explodir sua mente com viagens no tempo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Prepare-se para reviravoltas! Descubra como Dark, Manifest e outras séries usam a ficção científica para questionar a realidade.

Clique aqui e escute a matéria

As viagens no tempo são um dos temas mais fascinantes da ficção científica. Elas nos permitem explorar o passado, moldar o futuro e, principalmente, questionar nossa própria existência.

As séries a seguir não apenas brincam com a ideia de voltar no tempo, mas criam narrativas complexas, cheias de paradoxos e reviravoltas que vão te fazer duvidar do que é real.

Prepare-se para uma viagem que vai muito além de naves e máquinas.

1. Dark (Netflix)



Se você busca uma série de viagem no tempo que desafia a mente, Dark é a escolha perfeita. A trama começa com o desaparecimento de duas crianças em uma pequena cidade alemã, mas logo se transforma em uma complexa teia que conecta quatro famílias ao longo de várias gerações.

A série explora os paradoxos temporais de forma brilhante, com um enredo que exige total atenção. Ela prova que o passado, o presente e o futuro estão interligados de maneiras que não podemos sequer imaginar.

2. Devs (Disney+)



Embora não seja uma série de viagem no tempo no sentido tradicional, Devs utiliza a tecnologia para criar uma experiência igualmente alucinante. A trama gira em torno de uma empresa de tecnologia que desenvolve um sistema capaz de prever o futuro.

A série mergulha em conceitos de determinismo, livre-arbítrio e o multiverso. Ela questiona se o futuro já está escrito e se nossas escolhas são realmente nossas, misturando ficção científica com uma profunda reflexão filosófica.

3. Manifest (Netflix)



A premissa de Manifest é simples, mas viciante: um avião desaparece em pleno voo e reaparece cinco anos depois, com todos os passageiros a bordo. Para eles, não se passou um segundo sequer.

A série se torna um mistério em escala global, explorando as consequências do salto temporal na vida dos personagens, que precisam lidar com a perda de entes queridos, o avanço da tecnologia e mensagens misteriosas. É uma ótima opção para quem gosta de um bom enigma com um toque sobrenatural.

4. 12 Macacos (Prime Video)



Baseada no filme de 1995, a série 12 Macacos acompanha um viajante do tempo enviado do futuro para o presente para impedir que uma praga mortal extermine a humanidade.

O que a diferencia é a forma como ela constrói seu universo: com um enredo intrincado e personagens cativantes, a série cria uma linha temporal complexa e cheia de reviravoltas. É uma corrida contra o tempo que mostra como uma pequena mudança no passado pode ter consequências gigantescas.

5. O Mandaloriano (Disney+)



Por mais que o foco principal seja a aventura espacial, a terceira temporada de O Mandaloriano explora a viagem no tempo de uma maneira sutil, mas impactante. Em um episódio, Grogu e Din Djarin, seu tutor, revisitam momentos cruciais do passado de Mandalore e de Grogu.

A série usa a viagem no tempo como uma ferramenta para aprofundar a mitologia da galáxia, mostrando como o passado não está morto, mas é algo que pode ser revisitado e, em alguns casos, reescrito.

6. Doctor Who (Disney+)



Não dá para falar de viagens no tempo sem mencionar Doctor Who. A série, que já existe há mais de 60 anos, é um clássico atemporal que segue as aventuras de um alienígena chamado O Doutor, que viaja pelo tempo e espaço em uma cabine telefônica.

Cada temporada explora uma nova faceta da história, da ciência e da humanidade. Com suas histórias criativas e personagens inesquecíveis, a série é um tributo à curiosidade e à ideia de que podemos sempre aprender com o passado para construir um futuro melhor.

5 doramas de romance viciantes para assistir na Netflix