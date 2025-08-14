6 séries que vão explodir sua mente com viagens no tempo
Prepare-se para reviravoltas! Descubra como Dark, Manifest e outras séries usam a ficção científica para questionar a realidade.
As viagens no tempo são um dos temas mais fascinantes da ficção científica. Elas nos permitem explorar o passado, moldar o futuro e, principalmente, questionar nossa própria existência.
As séries a seguir não apenas brincam com a ideia de voltar no tempo, mas criam narrativas complexas, cheias de paradoxos e reviravoltas que vão te fazer duvidar do que é real.
Prepare-se para uma viagem que vai muito além de naves e máquinas.
1. Dark (Netflix)
Se você busca uma série de viagem no tempo que desafia a mente, Dark é a escolha perfeita. A trama começa com o desaparecimento de duas crianças em uma pequena cidade alemã, mas logo se transforma em uma complexa teia que conecta quatro famílias ao longo de várias gerações.
A série explora os paradoxos temporais de forma brilhante, com um enredo que exige total atenção. Ela prova que o passado, o presente e o futuro estão interligados de maneiras que não podemos sequer imaginar.
2. Devs (Disney+)
Embora não seja uma série de viagem no tempo no sentido tradicional, Devs utiliza a tecnologia para criar uma experiência igualmente alucinante. A trama gira em torno de uma empresa de tecnologia que desenvolve um sistema capaz de prever o futuro.
A série mergulha em conceitos de determinismo, livre-arbítrio e o multiverso. Ela questiona se o futuro já está escrito e se nossas escolhas são realmente nossas, misturando ficção científica com uma profunda reflexão filosófica.
3. Manifest (Netflix)
A premissa de Manifest é simples, mas viciante: um avião desaparece em pleno voo e reaparece cinco anos depois, com todos os passageiros a bordo. Para eles, não se passou um segundo sequer.
A série se torna um mistério em escala global, explorando as consequências do salto temporal na vida dos personagens, que precisam lidar com a perda de entes queridos, o avanço da tecnologia e mensagens misteriosas. É uma ótima opção para quem gosta de um bom enigma com um toque sobrenatural.
4. 12 Macacos (Prime Video)
Baseada no filme de 1995, a série 12 Macacos acompanha um viajante do tempo enviado do futuro para o presente para impedir que uma praga mortal extermine a humanidade.
O que a diferencia é a forma como ela constrói seu universo: com um enredo intrincado e personagens cativantes, a série cria uma linha temporal complexa e cheia de reviravoltas. É uma corrida contra o tempo que mostra como uma pequena mudança no passado pode ter consequências gigantescas.
5. O Mandaloriano (Disney+)
Por mais que o foco principal seja a aventura espacial, a terceira temporada de O Mandaloriano explora a viagem no tempo de uma maneira sutil, mas impactante. Em um episódio, Grogu e Din Djarin, seu tutor, revisitam momentos cruciais do passado de Mandalore e de Grogu.
A série usa a viagem no tempo como uma ferramenta para aprofundar a mitologia da galáxia, mostrando como o passado não está morto, mas é algo que pode ser revisitado e, em alguns casos, reescrito.
6. Doctor Who (Disney+)
Não dá para falar de viagens no tempo sem mencionar Doctor Who. A série, que já existe há mais de 60 anos, é um clássico atemporal que segue as aventuras de um alienígena chamado O Doutor, que viaja pelo tempo e espaço em uma cabine telefônica.
Cada temporada explora uma nova faceta da história, da ciência e da humanidade. Com suas histórias criativas e personagens inesquecíveis, a série é um tributo à curiosidade e à ideia de que podemos sempre aprender com o passado para construir um futuro melhor.
