5 animações que marcaram época e estão na HBO Max

Volte no tempo com as meninas superpoderosas, coragem, dexter e outros clássicos que marcaram a infância de uma geração e estão disponíveis na HBO max

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 14/08/2025 às 22:40
TURMA DA MÔNICA
TURMA DA MÔNICA - Divulgação/HBO

Muitas produções se destacam a ponto de deixarem sua marca nos corações de fãs, especialmente as animações que têm o poder de atravessar gerações, conquistando crianças, adolescentes e adultos com histórias únicas e personagens inesquecíveis.

Dos planos infalíveis do Cebolinha às vitaminas de abacate da Vovó Juju, confira 5 animações que estão disponíveis na HBO Max para assistir com a família toda:

TOM & JERRY (3 temporadas)

No ar desde 1940, as perseguições do gato Tom e do rato Jerry são repletas de confusões e trapalhadas. Com mais de 80 episódios, em três temporadas, a dupla, que neste ano, comemora seus 85 anos segue encantando e cativando novos público.

Divulgação/HBO
Imagem da série Tom e Jerry - Divulgação/HBO

AS MENINAS SUPERPODEROSAS (6 temporadas) 

Açucar, tempero e tudo o que há de bom! Criadas pelo Professor Utônio, Florzinha, Lindinha e Docinho são um trio de heroínas cheias de personalidade.

Entre uma brincadeira e outra, as irmãs têm a missão de salvar o mundo e proteger a cidade de Townsville de diversos monstros.

Basta uma ligação do Prefeito para as meninas voarem e lutarem contra seu arqui-inimigo, Macaco Louco, ou derrotarem um plano do vilão Ele.

Divulgação/HBO
AS MENINAS SUPERPODEROSAS - Divulgação/HBO

IRMÃO DO JOREL (5 temporadas)

A animação brasileira segue há 10 anos divertindo o público com seu humor peculiar e histórias inusitadas. Ao longo de 5 temporadas, Irmão do Jorel, junto aos seus amigos e sua excêntrica família, embarca em situações dignas de um filme do Steve Magal.

E não para por aí, programas especiais como: IRMÃO DO JOREL - ESPECIAL CARNAVAL BRUTAL, IRMÃO DO JOREL: SHOSTNERS SHOW e IRMÃO DO JOREL ESPECIAL DE NATAL também estão disponíveis na HBO Max.  

 

Divulgação/HBO
IRMÃO DO JOREL - Divulgação/HBO

OS JOVENS TITÃS EM AÇÃO (9 temporadas)

O que acontece quando cinco jovens super-heróis decidem relaxar depois de salvar o mundo juntos? Quando não estão enfrentando vilões, Robin, Estelar, Ravena, Mutano e Ciborgue são apenas adolescentes sem supervisão encarando dias cheios de aventuras inusitadas na Torre dos Titãs.

 

Divulgação/HBO
OS JOVENS TITÃS EM AÇÃO - Divulgação/HBO

TURMA DA MÔNICA (3 temporadas)

Entre coelhadas e teatrinhos no bairro do Limoeiro, acompanhamos a amizade de Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e de toda a turma.

O clássico brasileiro se conecta com diversas gerações e com a quarta temporada trazendo episódios repletos de diversão e irreverência, as histórias se renovam com os personagens que já conhecemos e amamos.

Divulgação/HBO
TURMA DA MÔNICA - Divulgação/HBO

Depois de relembrar tantas produções especiais é normal sentir saudades! Essas e outras animações clássicas como LOONEY TUNES, BOB ESPONJA, LIGA DA JUSTIÇA, CORAGEM, O CÃO COVARDE estão disponíveis na HBO Max para maratonar sempre que quiser.

