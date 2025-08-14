Pacificador: Segunda temporada ganha novo trailer; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nova fase da série acompanha a jornada de Christopher Smith em sua busca para conciliar seu passado com um novo propósito. Confira a nova prévia

Clique aqui e escute a matéria

O novo trailer da 2ª temporada da série Pacificador foi divulgado nesta quinta-feira (14).

A nova temporada segue a jornada de Christopher Smith (John Cena), o Pacificador, enquanto ele busca conciliar seu passado com um novo objetivo.

O anti-herói confronta novos criminosos em sua polêmica missão de alcançar a paz a qualquer custo.

Uma das principais tramas da temporada será a perseguição de Rick Flag Sr., que apareceu em Superman e Comando das Criaturas, ao Pacificador. Ele busca vingança pela morte do filho no filme O Esquadrão Suicida.

Retornam para a segunda temporada os atores Danielle Brooks (Adebayo), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Freddie Stroma (Adrian Chase/Vigilante), Steve Agee (John Economos) e Robert Patrick (Auggie Smith/Dragão Branco).

Entre os novos integrantes do elenco, estão Frank Grillo (Rick Flag Sr.), David Denman, Sol Rodríguez (Sasha Bordeaux/Black Queen) e Tim Meadows (Langston Fleury).

James Gunn é o roteirista de todos os oito episódios da nova temporada e dirige três deles.

A segunda temporada de ‘Pacificador’ estreia no dia 21 de agosto, na HBO Max.

