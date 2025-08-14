Pacificador: Segunda temporada ganha novo trailer; confira
Nova fase da série acompanha a jornada de Christopher Smith em sua busca para conciliar seu passado com um novo propósito. Confira a nova prévia
Clique aqui e escute a matéria
O novo trailer da 2ª temporada da série Pacificador foi divulgado nesta quinta-feira (14).
A nova temporada segue a jornada de Christopher Smith (John Cena), o Pacificador, enquanto ele busca conciliar seu passado com um novo objetivo.
O anti-herói confronta novos criminosos em sua polêmica missão de alcançar a paz a qualquer custo.
Uma das principais tramas da temporada será a perseguição de Rick Flag Sr., que apareceu em Superman e Comando das Criaturas, ao Pacificador. Ele busca vingança pela morte do filho no filme O Esquadrão Suicida.
Retornam para a segunda temporada os atores Danielle Brooks (Adebayo), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Freddie Stroma (Adrian Chase/Vigilante), Steve Agee (John Economos) e Robert Patrick (Auggie Smith/Dragão Branco).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre os novos integrantes do elenco, estão Frank Grillo (Rick Flag Sr.), David Denman, Sol Rodríguez (Sasha Bordeaux/Black Queen) e Tim Meadows (Langston Fleury).
James Gunn é o roteirista de todos os oito episódios da nova temporada e dirige três deles.
A segunda temporada de ‘Pacificador’ estreia no dia 21 de agosto, na HBO Max.