4 séries que exploram amores proibidos e relacionamentos tóxicos

De You a Normal People, veja como o streaming explora as complexidades e os perigos por trás dos relacionamentos mais intensos.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 13/08/2025 às 23:55
Imagem da série "O Gambito da Rainha" (Netflix)
Imagem da série "O Gambito da Rainha" (Netflix) - Reprodução/Netflix

O amor nem sempre é um conto de fadas. As relações humanas são complexas e, muitas vezes, navegamos por territórios perigosos, onde a atração se mistura com o tabu, a manipulação e a toxicidade.

As séries a seguir não têm medo de mergulhar nesse universo sombrio, expondo as nuances de amores proibidos e os padrões destrutivos que podem nos prender.

1. You (Netflix)

Você pode até achar que You é sobre um stalker, mas no fundo, é um estudo sobre como a manipulação e o controle podem ser disfarçados de amor.

O protagonista, Joe Goldberg, é um mestre em criar um relacionamento tóxico sob a aparência de um romance de conto de fadas.

Ele isola suas parceiras, controla cada passo delas e projeta sua própria insegurança, fazendo-as duvidar de si mesmas.

A série nos mostra, de forma assustadora, como um relacionamento pode ser letal quando a idealização se torna obsessão.

2. Normal People (Amazon Prime Vídeo)

Baseada no aclamado livro de Sally Rooney, Normal People é um retrato cru e honesto de um relacionamento intermitente entre Marianne e Connell. A série explora a complexidade do amor e da comunicação falha.

Os dois se amam profundamente, mas a insegurança, o medo de se comunicar e a falta de confiança os fazem se machucar repetidamente.

É uma obra que mostra como a toxicidade não está apenas em grandes conflitos, mas também em silêncios, suposições e na incapacidade de um casal se abrir totalmente um para o outro.

3. O Gambito da Rainha (Netflix)

Embora não seja uma série de romance, O Gambito da Rainha mostra um tipo de relacionamento tóxico: a dependência emocional. A protagonista, Beth Harmon, uma genial jogadora de xadrez, passa a maior parte de sua vida adulta buscando validação e fugindo da solidão.

Suas relações, principalmente com o xadouro Borgov, são uma constante batalha pelo reconhecimento. A série nos faz refletir sobre como a busca por aprovação externa e a fuga de nossos próprios traumas podem nos levar a relacionamentos que, em vez de nos curar, apenas reforçam nossas inseguranças.

4. Bridgerton (Netflix)

Por trás da estética romântica e dos bailes deslumbrantes, Bridgerton também explora o lado sombrio do amor.

O relacionamento de Daphne e Simon, na primeira temporada, é um exemplo clássico de amores proibidos por conveniência e falta de comunicação. Eles se casam por um acordo, sem estarem totalmente cientes dos traumas e medos do outro.

A série mostra como a falta de honestidade e a tentativa de moldar o parceiro aos seus próprios desejos podem gerar um conflito explosivo, transformando o que deveria ser um romance em um campo de batalha emocional.

