Além das telas: 5 séries que conquistaram fãs e marcaram a cultura pop

Descubra séries que ultrapassaram as telas e se tornaram fenômenos culturais globais, influenciando moda, memes e gerações inteiras.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 12/08/2025 às 23:23
Imagem da série 'Game Of Thrones"
Imagem da série 'Game Of Thrones" - Divulgação/HBO

No mundo do entretenimento, algumas séries vão muito além do simples papel de contar histórias — elas se transformam em verdadeiros fenômenos culturais que conquistam fãs apaixonados e deixam uma marca profunda na cultura pop.

Essas produções não apenas entretêm, mas também inspiram moda, memes, debates e até mesmo estilo de vida. Vamos conhecer algumas séries que transcenderam as telas e entraram para a história!

Game of Thrones

Embora seu final tenha dividido opiniões, “Game of Thrones” se tornou um marco na cultura pop moderna. Suas tramas complexas, personagens icônicos como Jon Snow e Daenerys Targaryen, e as famosas casas de Westeros influenciaram de forma gigante moda, literatura, jogos e até eventos temáticos mundo afora.

Stranger Things

Com sua mistura nostálgica dos anos 80, suspense e aventura sobrenatural, “Stranger Things” virou um fenômeno global. Além da série, a influência da produção se estende para coleções de roupas, brinquedos, jogos e até parques temáticos, conquistando fãs de todas as idades.

Breaking Bad

A jornada de Walter White, de professor de química a chefão do crime, conquistou uma legião de seguidores. A série influenciou desde produções cinematográficas até campanhas publicitárias, e suas frases e cenas são frequentemente lembradas e citadas até hoje.

Friends

Mesmo décadas após o fim, “Friends” continua a ser uma das séries mais queridas e assistidas do mundo. Suas piadas, personagens e frases marcantes como “We were on a break!” permeiam a cultura pop, garantindo seu lugar especial no coração dos fãs.

The Mandalorian

Expandindo o universo Star Wars, “The Mandalorian” trouxe uma nova geração de fãs e popularizou o personagem Baby Yoda (Grogu). A série influenciou desde brinquedos colecionáveis até inspirações para outras produções da franquia.

Essas séries provaram que seu impacto vai muito além da telinha, criando comunidades vibrantes, inspirando moda e até moldando o comportamento e gostos de gerações inteiras.

Se você ainda não mergulhou nessas histórias, vale a pena dar o play e entender por que elas são verdadeiros ícones da cultura pop!

