Além das telas: 5 séries que conquistaram fãs e marcaram a cultura pop

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Descubra séries que ultrapassaram as telas e se tornaram fenômenos culturais globais, influenciando moda, memes e gerações inteiras.

Clique aqui e escute a matéria

No mundo do entretenimento, algumas séries vão muito além do simples papel de contar histórias — elas se transformam em verdadeiros fenômenos culturais que conquistam fãs apaixonados e deixam uma marca profunda na cultura pop.

Essas produções não apenas entretêm, mas também inspiram moda, memes, debates e até mesmo estilo de vida. Vamos conhecer algumas séries que transcenderam as telas e entraram para a história!

Game of Thrones



Embora seu final tenha dividido opiniões, “Game of Thrones” se tornou um marco na cultura pop moderna. Suas tramas complexas, personagens icônicos como Jon Snow e Daenerys Targaryen, e as famosas casas de Westeros influenciaram de forma gigante moda, literatura, jogos e até eventos temáticos mundo afora.

Stranger Things



Com sua mistura nostálgica dos anos 80, suspense e aventura sobrenatural, “Stranger Things” virou um fenômeno global. Além da série, a influência da produção se estende para coleções de roupas, brinquedos, jogos e até parques temáticos, conquistando fãs de todas as idades.

Breaking Bad



A jornada de Walter White, de professor de química a chefão do crime, conquistou uma legião de seguidores. A série influenciou desde produções cinematográficas até campanhas publicitárias, e suas frases e cenas são frequentemente lembradas e citadas até hoje.

Friends



Mesmo décadas após o fim, “Friends” continua a ser uma das séries mais queridas e assistidas do mundo. Suas piadas, personagens e frases marcantes como “We were on a break!” permeiam a cultura pop, garantindo seu lugar especial no coração dos fãs.

The Mandalorian



Expandindo o universo Star Wars, “The Mandalorian” trouxe uma nova geração de fãs e popularizou o personagem Baby Yoda (Grogu). A série influenciou desde brinquedos colecionáveis até inspirações para outras produções da franquia.

Essas séries provaram que seu impacto vai muito além da telinha, criando comunidades vibrantes, inspirando moda e até moldando o comportamento e gostos de gerações inteiras.

Se você ainda não mergulhou nessas histórias, vale a pena dar o play e entender por que elas são verdadeiros ícones da cultura pop!

5 doramas de romance viciantes para assistir na Netflix