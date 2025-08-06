10 melhores séries atuais para dar o play

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De dramas emocionantes a comédias viciantes, confira 10 séries atuais que valem cada episódio e prometem prender você a cada episódio

Se você já começou a metade do ano com a sua lista de séries acumulada, prepare-se para acrescentar mais alguns nomes.

Do suspense arrebatador à comédia leve, reunimos produções que estão dando o que falar e prometem ser ótimas companhias para noites de maratona.

1. The Bear (Star+)



Cozinha, caos e emoção se misturam nesta série premiada que mostra a rotina insana de um restaurante.

2. Succession (HBO Max)



Uma família poderosa, jogos de poder e intrigas corporativas que deixam qualquer novela no chinelo.

3. Wandinha (Netflix)



O spin-off de A Família Addams conquistou o público com mistério, humor e a personalidade única de Wandinha.

4. The Last of Us (HBO Max)



Adaptação do game de sucesso, mistura emoção, ação e um mundo pós-apocalíptico cativante.

5. Only Murders in the Building (Star+)



Três vizinhos se unem para investigar crimes reais — e a comédia é tão boa quanto o mistério.

6. Round 6 (Netflix)



A série coreana que virou fenômeno mundial e promete novidades nas próximas temporadas.

7. The White Lotus (HBO Max)



Viagem de luxo, segredos e conflitos que rendem drama e ironia em igual medida.

8. Cobra Kai (Netflix)



O universo de Karatê Kid renasce com rivalidades, humor e lutas emocionantes.

9. Ted Lasso (Apple TV+)



Um treinador improvável conquista todos com otimismo e lições de vida.

10. Dark Winds (Prime Video)



Um suspense policial ambientado em terras indígenas, cheio de tensão e mistério.



Seja para maratonar sozinho ou em boa companhia, essas séries mostram que 2025 está longe de ser um ano monótono para quem ama boas histórias.

