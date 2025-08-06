10 melhores séries atuais para dar o play
De dramas emocionantes a comédias viciantes, confira 10 séries atuais que valem cada episódio e prometem prender você a cada episódio
Se você já começou a metade do ano com a sua lista de séries acumulada, prepare-se para acrescentar mais alguns nomes.
Do suspense arrebatador à comédia leve, reunimos produções que estão dando o que falar e prometem ser ótimas companhias para noites de maratona.
1. The Bear (Star+)
Cozinha, caos e emoção se misturam nesta série premiada que mostra a rotina insana de um restaurante.
2. Succession (HBO Max)
Uma família poderosa, jogos de poder e intrigas corporativas que deixam qualquer novela no chinelo.
3. Wandinha (Netflix)
O spin-off de A Família Addams conquistou o público com mistério, humor e a personalidade única de Wandinha.
4. The Last of Us (HBO Max)
Adaptação do game de sucesso, mistura emoção, ação e um mundo pós-apocalíptico cativante.
5. Only Murders in the Building (Star+)
Três vizinhos se unem para investigar crimes reais — e a comédia é tão boa quanto o mistério.
6. Round 6 (Netflix)
A série coreana que virou fenômeno mundial e promete novidades nas próximas temporadas.
7. The White Lotus (HBO Max)
Viagem de luxo, segredos e conflitos que rendem drama e ironia em igual medida.
8. Cobra Kai (Netflix)
O universo de Karatê Kid renasce com rivalidades, humor e lutas emocionantes.
9. Ted Lasso (Apple TV+)
Um treinador improvável conquista todos com otimismo e lições de vida.
10. Dark Winds (Prime Video)
Um suspense policial ambientado em terras indígenas, cheio de tensão e mistério.
Seja para maratonar sozinho ou em boa companhia, essas séries mostram que 2025 está longe de ser um ano monótono para quem ama boas histórias.
