10 melhores séries atuais para dar o play

De dramas emocionantes a comédias viciantes, confira 10 séries atuais que valem cada episódio e prometem prender você a cada episódio

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 06/08/2025 às 23:44
SUCCESSION Obra da HBO recebeu o pr&ecirc;mio de Melhor S&eacute;rie de Drama
SUCCESSION Obra da HBO recebeu o prêmio de Melhor Série de Drama - DIVULGAÇÃO

Se você já começou a metade do ano com a sua lista de séries acumulada, prepare-se para acrescentar mais alguns nomes.

Do suspense arrebatador à comédia leve, reunimos produções que estão dando o que falar e prometem ser ótimas companhias para noites de maratona.

1. The Bear (Star+)

Cozinha, caos e emoção se misturam nesta série premiada que mostra a rotina insana de um restaurante.

2. Succession (HBO Max)

Uma família poderosa, jogos de poder e intrigas corporativas que deixam qualquer novela no chinelo.

3. Wandinha (Netflix)

O spin-off de A Família Addams conquistou o público com mistério, humor e a personalidade única de Wandinha.

4. The Last of Us (HBO Max)

Adaptação do game de sucesso, mistura emoção, ação e um mundo pós-apocalíptico cativante.

5. Only Murders in the Building (Star+)

Três vizinhos se unem para investigar crimes reais — e a comédia é tão boa quanto o mistério.

6. Round 6 (Netflix)

A série coreana que virou fenômeno mundial e promete novidades nas próximas temporadas.

7. The White Lotus (HBO Max)

Viagem de luxo, segredos e conflitos que rendem drama e ironia em igual medida.

8. Cobra Kai (Netflix)

O universo de Karatê Kid renasce com rivalidades, humor e lutas emocionantes.

9. Ted Lasso (Apple TV+)

Um treinador improvável conquista todos com otimismo e lições de vida.

10. Dark Winds (Prime Video)

Um suspense policial ambientado em terras indígenas, cheio de tensão e mistério.

Seja para maratonar sozinho ou em boa companhia, essas séries mostram que 2025 está longe de ser um ano monótono para quem ama boas histórias.

